サッカーＪ１横浜ＦＭ中山昭宏社長が４日、横浜市内で取材に応じ、西野努スポーティングダイレクターの今季限りでの契約満了に至った経緯の他に、補強などを担う「チーム統括本部」の今後の体制についての説明も行った。

今季の「チーム統括本部」の編成は、西野ＳＤをトップに富沢清太郎氏、栗原勇蔵氏、武田英二郎氏が強化スタッフに名を連ねている。来季以降の編成をしていく中でトップが不在という状況になるが、中山社長は「２６年シーズンに向けては現在のチーム統括の体制で進めていくと決めている。今の体制に対して不足の部分は私も部分的に彼らをサポートするとか、色んな状況で参加しながら進めていくことになると思う」と説明。現時点で新たなＳＤを招聘（しょうへい）する可能性についてついては「今、まさに検討中です」と話すにとどめた。

取材の中では中山社長が西野ＳＤを任命した責任についての指摘を受け「結果に対する責任はあると考えています」としたが、「まずはクラブとしてやるべきことをきちんとやるというところに注力したい」と、まずは残り３試合でのＪ１残留に向けて歩みを進めていくとした。