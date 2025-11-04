９月３０日に双子の出産を発表したタレントの中川翔子が４日、親子ショットとともに近況を報告した。

中川は自身のインスタグラムに「双子、１カ月健診！」と題して書き始め、「すごく体重がしっかり増えて無事バッチリでした！良かったーー ひとまずホッとしました良かった 初めて抱きしめたときちいさくて心配だったけどグングン大きくなってる！ 初期から帝王切開手術からずっとお世話になってきた産婦人科、先生から卒業と言われて嬉しいけど寂しい気持ち！本当に病院と先生たちに感謝です」と検診の結果について説明した。

続けて「元気にぐいぐいミルク飲んでくれてありがとうまつげもはえてきた2人を外に連れて行くためにエアバギーを組み立てて、家族みんなでイメージトレーニングしてなんとか無事に行って帰って、来られた、、ちょっとかるく出かける、てレベルでなくいのちだいじに！でドキドキしながらミルクやおむつやガーゼや総動員！でもエアバギー軽くておりたためて荷物をのせられて大活躍！まだ妊娠中は想像つかなかったけど本当に使った！と不思議なきもちになりました」と苦労を明かすと、ベビーカーに乗る双子との３ショットなどを披露した。

さらに「ふたり並びベビーカーでいると双子ですか？て声をかけていただきタクシー運転手さんからぼくも４人いて、、！などお話してくれたりベビーカーで出かけるってこんな感じなんだなぁ、、！と経験値を得た感じがします」とつづった上で「赤ちゃん０歳とわたしも母さん０年生これからお散歩できたりする未来を夢みてます」と記して投稿を締めた。

この投稿にファンからは「大人だけなら、サッと出かけられるけど 赤ちゃん居るとパッと出かけられないですよね」 「うちもエアバギーだった」「無事に検診終わって良かった ドキドキしちゃうよね」「ホント毎日頑張ってると思います 双子連れてお出かけ、とても大変ですよねぇ」「双子ベビーカーかわいい」「元気に育っていて嬉しい」「もう１ヶ月経つんですね」などの声が寄せられている。