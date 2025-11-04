サッカーＪ１横浜ＦＭ中山昭宏社長が４日、横浜市内で取材に応じ、西野努スポーティングダイレクターの今季限りでの契約満了に至った経緯について説明した。

１０月２８日に２０２５シーズンをもって契約満了となり、来季の契約を更新しないことになったことが発表されていたが、改めて取材の場を設けて中山社長が説明。就任が発表されたのが２４年１１月３日だったこともあり、中山社長は「ちょうど１年前に我々が日本を代表してアジアで勝ち、世界で戦う成長戦略を描いている中で西野さんに来ていただきました。西野さんにはクラブの成長戦略を検討、作ってもらいましたし、シティーフットボールグループとの更なる連携も踏まえて、強化部の体制も色々検討いただいた。本当に彼には１年間でありましたが、ご尽力いただいたことに対してクラブとしては感謝している」と話した。

その一方で今季は開幕から不振が続き、クラブ初の２度の監督交代を余儀なくされるなど、残り３試合で現在１７位で残留争いが続いている。そうした結果も踏まえて「我々がクラブとして目指す姿に対して、現在も含めて年間を通してＪ１の残留争いをしているというこの現状、今シーズンを振り返った時の１年間の結果は、我々クラブとしても真摯（し）に受け止める必要があると考えている。我々が西野さんと一緒に向かっていた目指す姿に対してはまだ道半ばではありますけど、今シーズンの結果と現状を総合的に検討した結果、今回の判断に至りました。私自身も断腸の思いであります。西野さんがこの１年間でクラブのために築いてくださったこと、色々と貢献してくださったことは、きちんとクラブの財産として引き継いで来季以降の成長につなげていかないといけないと考えている」と説明した。