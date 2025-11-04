プロ野球・ソフトバンクは4日、台湾で行われるアジア・ウィンター・ベースボール・リーグに安紱駿投手と庄子雄大選手が参加することを発表しました。

安紱投手は2024年ドラフト3位で富士大から入団したルーキー右腕。いまだ1軍登板はありません。同じくルーキーの庄子選手はドラフト2位で神奈川大から入団。今季は1軍の26試合に出場し、打率.235をマークしました。

参加予定の9球団のうち、これまで7球団(阪神・DeNA・巨人・ヤクルト・西武・楽天・中日)からすでに計22選手の派遣が発表済み。今回、ソフトバンクからは2選手が参加することがわかりました。参加予定となっていた球団からは、オリックスのみ未発表となっています。

選手らは「NPB」として1チームを結成し、リーグ優勝を目指して戦います。

【ソフトバンクの参加選手】

安紱駿（1年目・23歳・投手）

庄子雄大（1年目・23歳・内野手）

【これまでの発表選手】

▼阪神

茨木秀俊（3年目・21歳・投手）

佐野大陽（1年目・23歳・内野手）

▼DeNA

清水麻成（2年目・20歳・投手）

金渕光希（1年目・19歳・投手）

▼巨人

吉村優聖歩（3年目・20歳・投手）

黄錦豪（2年目・19歳・投手）

坂本達也（1年目・23歳・捕手）

宇都宮葵星（2年目・21歳・内野手）

相澤白虎（3年目・21歳・内野手）

▼ヤクルト

廣澤優（1年目・24歳・投手）

矢野泰二郎（1年目・23歳・捕手）

▼西武

冨士大和（1年目・19歳・投手）

野田海人（3年目・20歳・捕手）

佐藤太陽（1年目・23歳・内野手）

▼楽天

青野拓海(2年目・20歳・内野手)

陽柏翔(1年目・20歳・内野手)

吉野創士(4年目・22歳・外野手)

▼中日高橋幸佑(1年目・18歳・投手)井上剣也(1年目・18歳・投手)森山暁生(3年目・20歳・投手)中村奈一輝(1年目・19歳・内野手)森駿太(1年目・18歳・内野手)※遅れての合流