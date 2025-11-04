南アジア縦断旅の道中、バングラデシュの高級ホテルに宿泊した令和ロマン・くるまに、番組ディレクターが「番組の趣旨と異なる」と異議を唱え、言い合いになる場面があった。

【映像】「1泊1万6250円」バングラデシュの最高級ホテルの内部

11月2日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃6が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

南アジア旅4日目、この日の宿にくるまが選んだのは、1泊1万3000タカ（約1万6250円）の高級リゾートホテルだった。銃を装備した警備員が立つ門を通り抜けた先にあったのは、遊園地からショッピングモール、スパ&プールまでがそろう、贅沢な空間。上質な客室にくるまは大喜びし、ベッドにダイブするほどの興奮ぶりだった。しかし、大前プジョルジョ健太ディレクター（以下、大前D）は戸惑いを隠せない様子。「すごくないですか？」と鼻息を荒くするくるまに、大前Dは「番組の趣旨と全然違う…」と苦笑した。

高級ホテル「モモイン」がすっかり気に入ったくるまは、夕飯もホテルのレストランで食べることを提案。大前Dは「屋台とか行かなくて良いんですか？」とホテルから出るよう促したが、くるまは「モモインからは出ません！」と断固拒否した。バングラデシュならではのディープなスポットを撮影したいと考えていた大前Dは、高級ホテルは東京にもあると主張。しかしくるまは「銃を持ってる警備員とか、（東京では）見れませんよ」「モモインは全部取材したほうがいい」と反論し、さらに「バングラデシュのことをちゃんと伝えるなら、都合良くないですか？島から始めて船乗って、CNG（三輪タクシー）とか、ゴミゴミした場所に子どもがいてとか。そういうところばかり取り上げようとするのは、偏向報道を感じます」とキッパリ。大前Dは頭を抱えこんでしまった。

その後もくるまは「モモイン」滞在の様子を伝えることが、「バングラデシュの方の誇りを取り戻す」ことにもつながると主張。また、「みなさんもここに泊まるわけでしょ？全員ここで英気を養って、明日からまた頑張りましょう」と、スタッフの英気を養うこともできると力説した。

最終的に大前Dは「正直、嬉しいです」と笑って見せ、「了解です」と返答。しかし、その胸の内は複雑だった。くるまと口論になった直後、大前Dは「難しいロケですね、これは…」「自分でも泊まったことないよ、こんなところ。ちょっときついですよね」と吐露。これらの言葉は、大前Dが喫煙中にこぼした本音で、偶然録音されていたもの。くるまと大前Dは、旅が進むにつれ少しずつすれ違い、本音で話し合えなくなっていたのだ。

その後、くるまはホテルの敷地内にある遊園地を訪れた。観覧車に乗り、リゾートの全景を眺めながら、「モモインもモモインで、精一杯やっていると思うんですよ。モモインが潤うことが大事。極論、モモインがディズニーみたいになって、もっとでかくなれば、従業員も増える。今ここはモモインしかない街だけど、ちゃんとでかい街になったら1番いいですよね」と熱弁。さらに「モモイン頑張れ」という気持ちが芽生え、感動したとも話していた。

観覧車を満喫した後は、ホテル内のレストランへ。ここでもくるまは「今までのこの番組のテイストと違うのは申し訳ないんですけど、それだけじゃなくて良くないですか？」と切り出し、「あれってどっかで、日本がこれではなくて良かったね、みたいなところ、ちょっとあるじゃないですか。芸人も下に見れないと笑えないみたいな」と日本の風潮を指摘。さらに「特に俺らはそういう対象なんですよね。金持ちが何やっても笑えないとか、慶應行ったやつが何やっても笑えないとか。そういううまく行っているものを褒めたり笑ったりできるようになれば、いいですよね」と、自身と相方・松井ケムリの境遇に重ね合わせて熱く語った。

そして「この国のことを好きになったから、一生懸命、豪遊します」と宣言したくるま。大前Dはくるまの目を見つめ、何度もうなずきながら話に耳を傾けていたが、依然としてその胸中は複雑だった。その日の撮影終了後、大前Dは「くるまさんがこうなってるから、これでいいんですよね」「まぁ1回はいいんですけど、（先々）マリオット（高級ホテル）も予約しているらしいんで。豪華なやつ、2回はちょっと多いかなと思って。これはどうしたもんかね。くるまさんの中でプランがあるんだもんな」と困惑した様子で吐露していた。お互いに真剣な思いがあるからこそ、すれ違ってしまったくるまと大前D。異なる考えを持つ2人は、この後どのように旅を進めていくのだろうか…？