新日本プロレスは４日、都内で会見を開き、来年１月４日の東京ドーム大会の一部カードを発表した。スターダムから参戦することが発表されていたワールド＆ＳＴＲＯＮＧ女子２冠王者の上谷沙弥（２８）は、ＩＷＧＰ女子王者の朱里（３６）とＳＴＲＯＮＧ、ＩＷＧＰを懸けたダブルタイトルマッチが決定。女子初のプロレス大賞ＭＶＰの機運も高まっている悪役女王は「赤いベルト（ワールド王座）も連れて行きたい気持ちがあったけど、朱里となら女子プロレスを象徴するような東京ドームにふさわしい闘いができる。そして、東京ドームに集まる何万人の客を沙弥様の虜にして全員奪ってやるよ。新日本プロレス、覚悟しとけよ」と宣戦布告した。

日本のプロレス興行では年間最大のビッグイベントに殴り込む上谷は「男子は体が大きくて迫力があるが、女子が負けない部分は感情のぶつかり合い。強さだけじゃなく、悲しみ、怒り、色んな感情をリング上に持っていって表現できるのは女子ならでは。それを含めて、女子を代表して自分たちのプロレスを見せるのが一番」と、悪役ながら真面目で熱いコメントを発した。

また、この大会の模様はテレビ朝日で当日２２時１５分から放送されることも発表された。同局によれば、プライム時間帯（１９〜２３時）での放送は２００２年５月以来、約２４年ぶりとなる。今年、地上波番組にも多数出演するなど知名度を上げている上谷は「もちろん、この沙弥様の試合を放送するよな？」と言うと、会見場にもなったテレビ朝日の社員は失笑した。

それでスイッチが入った悪役女王は「笑ってんじゃねえよ。放送するものだと思って今日は来たし、しかもお前ら見たよな？ＴＢＳで２３年ぶりに…あ！」と、勢いで他局の名前を出してしまったことに気付いた様子だったが、お構いなしに続けた。「ＴＢＳで（『ラヴィット！』番組内で地上波では）２３年ぶりに（女子プロレスの試合を）生中継、お前ら見たよな。女子プロレスを今象徴する選手は私しかいない。沙弥様を流せば視聴率１００％なので、お前らしっかり（地上波で）流せよ」と訴えた。