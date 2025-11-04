県内有数のリンゴの産地、鹿角市では、いまリンゴの収穫が盛んに行われています。



4日は市役所の敷地内にあるリンゴの木の収穫作業が行われ、地元の園児たちが実りの秋を楽しみました。



敷地内にリンゴの木が植えられている鹿角市役所。



地域の特産をPRしようと、ふじや紅玉、秋田紅あかりなど、5つの品種が育てられています。



4日は、地元の保育園の園児約40人を招いて収穫祭が開かれました。





鹿角市内では、今年鳥やクマにリンゴを食い荒らされる被害が相次いでいて、収穫量は例年より大きく落ち込む見込みです。一方で、昼と夜の寒暖差が大きく、ぎゅっと凝縮した甘さは存分に楽しめそうだということです。子どもたちも、さっそく、もぎたてを味わいました。記者「お味はどうですか？」園児「おいしいー」記者「どんなふうにおいしい？」園児「・・・」園児「あまい」園児「あまい」園児「たのしかった」記者「どういうところ楽しかった？」園児「とるところがたのしかった」園児「リンゴいっぱいとれてうれしかった」収穫された約400キロのリンゴは、子どもたちが自宅に持ち帰ったほか、市内の福祉施設に贈られました。