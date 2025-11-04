ABS秋田放送

県内有数のリンゴの産地、鹿角市では、いまリンゴの収穫が盛んに行われています。

4日は市役所の敷地内にあるリンゴの木の収穫作業が行われ、地元の園児たちが実りの秋を楽しみました。

敷地内にリンゴの木が植えられている鹿角市役所。

地域の特産をPRしようと、ふじや紅玉、秋田紅あかりなど、5つの品種が育てられています。

4日は、地元の保育園の園児約40人を招いて収穫祭が開かれました。

鹿角市内では、今年鳥やクマにリンゴを食い荒らされる被害が相次いでいて、収穫量は例年より大きく落ち込む見込みです。

一方で、昼と夜の寒暖差が大きく、ぎゅっと凝縮した甘さは存分に楽しめそうだということです。

子どもたちも、さっそく、もぎたてを味わいました。

記者
「お味はどうですか？」
園児
「おいしいー」
記者
「どんなふうにおいしい？」
園児
「・・・」
園児
「あまい」
園児
「あまい」

園児
「たのしかった」
記者
「どういうところ楽しかった？」
園児
「とるところがたのしかった」

園児
「リンゴいっぱいとれてうれしかった」


収穫された約400キロのリンゴは、子どもたちが自宅に持ち帰ったほか、市内の福祉施設に贈られました。