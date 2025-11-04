県内有数のリンゴの産地で収穫祭 市役所の敷地には5つの品種が 園児たちが実りの秋を楽しむ 秋田・鹿角市
県内有数のリンゴの産地、鹿角市では、いまリンゴの収穫が盛んに行われています。
4日は市役所の敷地内にあるリンゴの木の収穫作業が行われ、地元の園児たちが実りの秋を楽しみました。
敷地内にリンゴの木が植えられている鹿角市役所。
地域の特産をPRしようと、ふじや紅玉、秋田紅あかりなど、5つの品種が育てられています。
4日は、地元の保育園の園児約40人を招いて収穫祭が開かれました。
一方で、昼と夜の寒暖差が大きく、ぎゅっと凝縮した甘さは存分に楽しめそうだということです。
子どもたちも、さっそく、もぎたてを味わいました。
記者
「お味はどうですか？」
園児
「おいしいー」
記者
「どんなふうにおいしい？」
園児
「・・・」
園児
「あまい」
園児
「あまい」
園児
「たのしかった」
記者
「どういうところ楽しかった？」
園児
「とるところがたのしかった」
園児
「リンゴいっぱいとれてうれしかった」
収穫された約400キロのリンゴは、子どもたちが自宅に持ち帰ったほか、市内の福祉施設に贈られました。