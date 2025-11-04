大曲支援学校の中学2年生が考案 試作して改善を重ねたおにぎりを限定販売へ 今後の目標はオリジナル弁当 秋田・大仙市
大曲支援学校の中学2年生が考案したおにぎりが、今月、期間限定で販売されます。
これまでに何度も試作し、改善を続けてきた生徒たち。
3回目の試作が行われた今回も、新たな課題を見つけていました。
大曲支援学校の中学2年生がこの春スタートした、「大仙弁当プロジェクト」。
校外学習を通じて地元の食材の魅力を再認識した生徒たちが「もっと多くの人に食べてもらいたい」という思いで始めました。
4日は、3回目の試作です。
記者
「なんでお肉に片栗粉入れたの？」
生徒
「ひき肉と一緒に入れるとき、炊飯終わった時に混ぜるとバラバラなんないで固まっちゃうんですよ。それで片栗粉入れて、そこからチンしたらパラパラなるからそのあとに炊飯したらパラパラなっておいしいんじゃないかなって」
前回はそのまま入れたひき肉を、4日は電子レンジで事前に加熱することに決めました。
教員
「あ、なんか片栗粉があるから固まってるね」
生徒
「なんだろう、片栗粉のよくないところ？」
教員
「いいところよ」「やってみよう、まず、改善だから」
生徒
「いいところでもあり、悪いところでもある」
コメを炊くときに焼肉のたれを入れてみたり、中に入れる具材を変えてみたり。
県内の企業と協力し、商品化を目指して試食と改善を繰り返しています。
前回は硬かったというご飯の炊きあがりは…
教員
「前回に比べて硬さは」
生徒
「硬さは、食べてみないとわかんない、これ触った感じは全部がちょっと柔らかくなってる」
教員
「お～改善成功だ」
今回使う味噌は、生徒たちが一から作ったものです。
アレンジして、おにぎりに使うことを決めました。
この味噌をたっぷり塗って焼いたのが、サケフレークとマヨネーズ、それにチーズを加え「ジャケマヨチー」と名付けました。
もう一つ、生のたらこをバターで炒めた、「やきたらこバター」。
コメにひき肉を混ぜて、焼き肉のたれを入れて炊いています。
生徒たちのこだわりがぎゅ～っと詰まったおにぎりの試作品が完成しました。
教員
「硬い？ちょうどいい？」
生徒
「ちょうどいいです」
教員
「味噌の味はどうですか」
生徒
「しょっぱい」
4日も、新たな課題が見つかりました。
佐藤煌心さん
「おいしかったです」
記者
「どんなところ」
佐藤さん
「お味噌のところです」
後藤琉音さん
「炊飯した時にパラパラになったのでそれがよかったです」
「おいしいなって思う気持ちになってほしいです」
考案したおにぎりは今月21日金曜日から10日間、県内のイオン東北系列のスーパーで販売されることになっています。