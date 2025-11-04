『ぼっち・ざ・ろっく』『初音ミク』コラボも　中村佑介『カレンダー2026』発売

『中村佑介カレンダー2026』（飛鳥新社）が11月1日に発売された。

【写真】中村佑介による『ぼっち・ざ・ろっく』イラスト

ASIAN KANG-FU GENERATION、さだまさしのCDジャケット、『夜は短し歩けよ乙女』『謎解きはディナーのあとで』、音楽の教科書の表紙、浅田飴、ロッテのチョコパイのパッケージなどを手がけてきた人気イラストレーター・中村佑介。画集『Blue』『NOW』（共に飛鳥新社）は13万部を記録している。

今回のカレンダーには話題となったアニメ『ぼっち・ざ・ろっく』をはじめ、プロサッカーチーム「セレッソ大阪」、初音ミクとのコラボイラストも収録。

表紙は最新作となる浅田飴糖衣P（白桃） Limited Edition 2026（2025年11月14日発売）のイラストを使用。A3サイズの壁掛けタイプとなっているほか、中村本人のショートコラムも月ごとに収録。

付録としてスマホケースにいれて持ち運びできる切り取り式のミニカレンダーも付属される。

本商品はAmazonほかアートハウス（大阪府大阪市西区北堀江）、大垣書店（一部店舗を除く）、三省堂書店名古屋本店、ジュンク堂書店池袋本店等で販売される（※店舗により発売日が異なる）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）