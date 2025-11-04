ガンダム『鉄血のオルフェンズ』幻の機体「ガンダム・マルコシアス」が立体化
バンダイスピリッツは、『鉄血のオルフェンズ』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムマルコシアス」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年5月発送予定。
10周年を迎える『鉄血のオルフェンズ』シリーズより、『ウルズハント』に登場した厄祭戦時に失われた幻の機体「ガンダム・マルコシアス」がMETAL ROBOT魂で立体化。
ダイキャスト合金パーツと、メタリック塗装などにより、重量感・重厚感を演出し、特徴的な4本のサブアームの展開や、ナックルガード／クローの切り替えといった各種ギミックを内蔵している。バスタードメイス／大太刀／短剣といった各種武装が付属するほか、劇中印象的な眼光エフェクト付きの交換用アンテナパーツ、ワイヤーがインサートされた布製「バクラザン家の紋章付のマント」などが付属する。
(C)創通・サンライズ
10周年を迎える『鉄血のオルフェンズ』シリーズより、『ウルズハント』に登場した厄祭戦時に失われた幻の機体「ガンダム・マルコシアス」がMETAL ROBOT魂で立体化。
(C)創通・サンライズ