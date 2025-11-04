Adobe、自社ブランド特化モデルを構築できる企業向け″Adobe Firefly Foundry″
米Adobeは現地時間10月28日、企業の自社ブランド固有のカスタマイズされたクリエイティブな生成AIモデルをAdobe Fireflyに構築できる「Adobe Firefly Foundry」を発表した。
プロンプトから画像や動画を生成できる「Adobe Firefly」は画像や動画、アニメーションからオーディオや3Dなどを生成し、編集やデザイン工程でよりクリエイティブに仕上げられるマルチモーダル生成AIツールで、Free版ほか複数の月額ラインナップモデルを備える。Gemini(Nano Bana)やFlux Kontext、GPT Imageなどパートナーモデルも使えるが、Adobe Stockなどクリエイターの許可のあるコンテンツからトレーニングした"アドビモデル"が特長だ。
「Adobe Firefly」のアドビモデルFirefly Image5(プレビュー)でサイバーパンクなバイクシーンをリアルっぽく画像にしてもらったところ。短いプロンプトワードだがイメージ通りな印象
今回、発表された「Adobe Firefly Foundry」では、企業が保有する独自のブランドコンテンツをアセットにしてトレーニングし、プライベートかつ高度にカスタマイズされた生成AIモデルを開発・提供できるもので、Adobe Firefly上の基盤に構築できる。
.
プロンプトから画像や動画を生成できる「Adobe Firefly」は画像や動画、アニメーションからオーディオや3Dなどを生成し、編集やデザイン工程でよりクリエイティブに仕上げられるマルチモーダル生成AIツールで、Free版ほか複数の月額ラインナップモデルを備える。Gemini(Nano Bana)やFlux Kontext、GPT Imageなどパートナーモデルも使えるが、Adobe Stockなどクリエイターの許可のあるコンテンツからトレーニングした"アドビモデル"が特長だ。
今回、発表された「Adobe Firefly Foundry」では、企業が保有する独自のブランドコンテンツをアセットにしてトレーニングし、プライベートかつ高度にカスタマイズされた生成AIモデルを開発・提供できるもので、Adobe Firefly上の基盤に構築できる。
.