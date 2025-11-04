Ｊ１川崎がベトナムの子どもたちへ支援活動　ＧＫ安藤選手会長「全ての人が手を取り合い、想いを形にしていく活動に」

Ｊ１川崎は４日、選手会が主催で「ベトナム児童養護施設・小児病棟支援プロジェクト」を実施すると発表した。このプロジェクトは、川崎の選手が品を提供し、チャリティーオークションを行い、その売上金でサッカーシューズ・文具セット等のグッズを購入。ベトナムの児童養護施設や小児病棟の子どもたちへ届け、支援するもの。

企画の趣旨は「ベトナムの児童養護施設や小児病棟の子どもたちに、クリスマスの喜びと交流の機会を届ける」もの。川崎は、２０１３年に開催された「東急ビンズンガーデンシティカップ」での親善試合をきっかけに、ベトナムとの交流を重ねてきた。１８年からはＵ―１３世代による国際大会を継続的に開催し、２１年にはビンズン省にサッカースクールを開設した。

ＧＫ安藤駿介・選手会長はクラブを通じ「今回、ベトナムの児童養護施設や小児病棟を支援することを目的に、チャリティーオークションを実施し、その収益でベトナムの子どもたちへ『ブルーサンタ』としてプレゼントを届けるプロジェクトを立ち上げました。この取り組みは、選手とファン・サポーターが一体となって取り組むプロジェクトです。クラブに関わるすべての人が手を取り合い、想いを形にしていく活動にしたいと考えています。これまでフロンターレは、ブルーサンタ活動をはじめ、国内で数多くの社会貢献活動を行ってきました。今回はこれまで築いてきたベトナムとのつながりを生かし、その輪を日本国外にも広げていきたいと考えています。どうぞご支援のほど、よろしくお願いいたします」などとコメントした。