町田、ホームでＡＣＬＥ初勝利＆アジア２連勝へ　メルボルンＣ戦の先発を発表

◆ＡＣＬＥ ▽第４節 町田―メルボルンＣ（４日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

Ｊ１町田はホームでメルボルンＣ（オーストラリア）と対戦する。先発が発表され、町田は日本代表ＭＦ相馬勇紀、ＭＦ望月ヘンリー海輝らが先発に名を連ねた。

町田は前節の浦和戦（０△０）でリーグ優勝の可能性が消滅。ただ、前日会見で黒田剛監督が「リーグ優勝はなくなったが、選手たちとしっかり一体感を持って、行けるところまで頑張っていきたい」と話すように、目標のリーグ戦５位以内、そして準決勝に残っている天皇杯のタイトルの可能性は残されている。

前回の上海海港戦（２〇０）でアジア初勝利を挙げたが、ホームではまだ勝利がない。アジア２連勝とホームでのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬＥ）初勝利で、残りのシーズンへ勢いをつけたい。

◆町田のメンバー

【先発】

▽ＧＫ 谷晃生

▽ＤＦ 昌子源、ドレシェビッチ、中山雄太

▽ＭＦ 望月ヘンリー海輝、相馬勇紀、ナサンホ、増山朝陽、前寛之、下田北斗

▽ＦＷ オセフン

【ベンチ】

▽ＧＫ 守田達弥、新井栄聡

▽ＤＦ 今井智基、林幸多郎

▽ＭＦ 仙頭啓矢、白崎凌兵、チャンジェフン、樋口堅、真也加チュイ大夢

▽ＦＷ 藤尾翔太、沼田駿也