iPS細胞による心臓病の治療。世界初の治験が、患者の体への負担が少ない方法でも行われると発表されました。

慶応大学の福田恵一名誉教授が立ち上げたベンチャー企業、Heartseedは、iPS細胞から心臓の筋肉＝「心筋」の細胞を大量に作り、それを「心筋球」という塊にして、患者の心臓に注入し、心筋を再生させる世界初の治験を行ってきました。Heartseedは、患者の体への負担がより少ない治験を始めるための手続きが完了したと4日に発表しました。

Heartseedによりますと、新たな治験は、足の付け根から入れたカテーテルで心臓に「心筋球」を大量に注入するもので、開胸手術で注入する場合よりも体への負担が少ないということです。

カテーテルを使った注入は、来年以降、重い心不全の患者14人に行うとしています。

福田恵一社長は「患者への負担がより少ない方法なので、普及しやすいと考えられる。再生医療が新しいステージに入る」と話しています。Heartseedは、開胸手術で心筋球を注入する治療法について、2027年の承認を目指していて、カテーテルによる治療法の承認は、その後になるだろうとしています。