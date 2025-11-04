今田美桜、ベストジーニスト初受賞に喜び デニムは「ずっと私の生活にあるもの」
女優の今田美桜が、「第42回ベストジーニスト2025」の一般選出部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に映像でメッセージを寄せた。
日本ジーンズ協議会が主催する「ベストジーニスト」は、最もジーンズが似合う有名人を表彰する賞。「一般選出部門」はSNS調査による投票形式によって決定する。
今田は「あんまり受賞できると思ってなかったので素直にうれしいです。ありがとうございます。私は本当にデニムをよくはくんですけど、皆さんにもそれを知ってもらえていたのかもしれないと思ってうれしいです」と喜びのコメント。デニムについて「一生はいていきたいものだし、きっと履いているであろうものです。ずっと私の生活にあるものです」と話していた。
なお、「一般選出部門」の男性はSnow Manの目黒蓮が2年連続受賞。また、「協議会選出部門」はKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANA、「協議会選出部門 特別貢献賞」は花江夏樹、「次世代部門」は猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。さらに、ポケモン/ポケモンセンターも「協議会選出部門 特別貢献賞」に選出された。
