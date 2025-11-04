ダウンタウンによる有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の公式X（旧ツイッター）が4日、更新され、コンテンツの無断転載等について注意喚起を行った。

公式Xでは「重要なお知らせ」とし、「『DOWNTOWN+』で配信するすべてのコンテンツは、著作権法により保護されるものであり、コンテンツをスクリーンショット、画面録画、録音したものをSNS等へ無断で転載・共有する行為は禁止されています」と説明した上で、「無断転載を発見した場合、削除申立てやサービスの利用停止等の措置を行う場合がございます」と警告。「引き続きをお楽しみいただくため、皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。

同プラットフォームは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリーに分けてコンテンツを配信する新サービス。スマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つで視聴可能で、料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。1日に配信スタートし、ダウンタウン松本人志（62）が生出演。24年1月以来、約2年ぶりに活動復帰した。