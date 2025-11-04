TVアニメ「呪術廻戦」第3期より「虎杖悠仁」と「乙骨憂太」がS.H.Figuartsで登場。11月7日に予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 虎杖悠仁 -宿儺の器-」と「S.H.Figuarts 乙骨憂太 -特級術師-」を11月7日に予約受付を開始する。
本商品はTVアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游」より主人公「虎杖悠仁」と特級術師「乙骨憂太」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
S.H.Figuarts 虎杖悠仁 -宿儺の器-
11月7日 予約開始
2026年3月 発売予定
価格：8,250円
本商品は新衣装の「虎杖悠仁」が再現されており、可動構造が一新され、よりダイナミックなポージングが可能となっている。
なびいた状態をイメージした交換用髪パーツ一式が付属し、交換用表情パーツは「左目線顔」、「右目線戦闘顔」、「食いしばり顔」、「叫び顔」の4種類が付属する。
S.H.Figuarts 乙骨憂太 -特級術師-
11月7日 予約開始
2026年5月 発売予定
価格：9,900円
本商品は「死滅回游」編の「乙骨憂太」が再現されており、可動構造が一新され、よりダイナミックなポージングが可能となっている。
なびいた状態をイメージした交換用髪パーツ一式が付属。交換用表情パーツは4種類となっている。オプションパーツとして刀が付属する。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会