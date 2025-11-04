いよいよ“新そば”のシーズンが到来。



秋に収穫されたばかりの“ソバの実”を使うため新鮮で香り高いのが特徴で、毎年楽しみにしている人も多いのでは？



(そば店主)

「店の前にも看板出しますし、ちょっと気合いが入りますね」



この日から新そばを始めたこの店では…。



(客)

「のど越しがいいですよね。香りがあるし。この時季しか食べられないから」



また、そば好きが高じて手打ちそばの店を開いたのは元刑事さん。





新そばの登場に心躍らせていました。(そば店主)「次回から新そばですよって聞いた時には、もうこの上もない喜びで」静岡市郊外の自宅を改装した店には、こだわりのそばを求めてそば好きが集まります。(客)「新そば甘いね。色も何かね、こう、いかにも新そばって感じできれいで」「every.life」は、待望の新そばシーズン到来。新そばならではの魅力と静岡市内で楽しめる人気店を紹介します。まずは、清水駅から車で10分ほど。江尻台町にある「霧下そば岡田屋」。創業60年、地元で愛されている町のそば店です。古民家風の店内は広い空間が特徴でしっとり落ち着いた雰囲気です。地下に設けられたそば打ち場に向かうと、届いたばかりの新そばの粉が…。実は、この店で新そばを提供するのはこの日からだったのです。(岡田屋2代目 高里 和弘さん)「(新そばは)白神山地ですね。東北の高原地帯ですね。ことしは凄く夏が暑すぎたので、やはり(2週間位)遅れてますね。しっとりしてるのは触ってて全然違いますし、やはり食べても弾力が全然違うと思います」こちらで打つそばは、そば粉8割、小麦粉2割のいわゆる「二八そば」ですが、使うそば粉は国産100％にこだわっているといいます。2025年は猛暑の影響でそばの収穫が遅れ、新そばの提供時期も全体的に遅れ気味ですが、北海道や東北産から始まり、徐々に各産地の新そばが出回るようになるそうです。(岡田屋2代目 高里 和弘さん)「若干緑色って言いますか、後はやっぱり1本1本がシャキッとしてるというか、触ってても全然違いますね」新そばの魅力を存分に味わってもらうには、もりそばが一番。収穫したばかりということで、見た目も色鮮やかでみずみずしく、そば本来の香りが際立ち、さわやかなのど越しが楽しめます。このつゆは最高級の本枯節を贅沢に使用した上品な辛口で、鰹本来の香りと旨味が口の中に広がります。（客）Q.きょうから新そばですけどいかがですか？「おいしいです。コシもあってやはりおいしいそばです。のどごしがいいですよね。香りがあるし。この時季しか食べられないから。おいしくて寿命が延びそうですね」ここの看板メニューは基本の「二八そば」と、季節の変わりそばさらにうどんまでもセットになりそこに天ぷらが付いた「天付三昧」。この時季の“変りそば”はレモンの皮や果汁を練り込んださわやかな「れもん切り」です。そして、これから寒い時季におすすめというのが「鴨南ばん」。ここでは鴨肉の中でも特においしいとされるバルバリー種の鴨を青森から取り寄せていて、臭みが少なく柔らかいと人気です。さらに、ごはんも食べたい人におすすめなのがそばと弁当が2段重ねになったユニークな「岡田屋弁当」。（客）「メニューで『お弁当』って珍しいなと思って何だろうと思って頼みました。おいしいですよ。何頼んでもやはりおいしので、お弁当食べてもおいしいし。何か色々食べてみたいなあと思って、これにしました。清水･静岡だったら一番だけどね」ちなみに「岡田屋」は午前11時から午後3時の昼のみの営業です。続いての新そばが楽しめる店は、安倍川にかかる安西橋からほど近い静岡市葵区山崎の住宅街にある「手打ち蕎麦よりどころ忠庵」。入り口には新そばの開始を知らせる張り紙がありました。自宅を改装したという12席だけのこじんまりとした店で、店内へは靴を脱いで入ります。これが店主の山本忠司さん。実は元々、やり手の刑事さんで、そば好きが高じて定年後にこの店を開いたそうです。今は夫婦2人で店を切り盛りしています。(手打ち蕎麦よりどころ忠庵 山本 忠司さん)「『おいしかったよ』って言われるのが、めちゃめちゃうれしくて、もう生きててよかったなと思ってます」（妻 美由紀さん）「楽しいですよ。いろいろな人がいらっしゃるので、やはり『おいしいね』って言ってくださるといいですし、『また来るね』なんて言ってくださると私たちも励みになるので」山本さんは、毎朝、その日に使う分のそばを手打ちしています。新そばに使っているのは北海道幌加内町産のキタワセそばです。(手打ち蕎麦よりどころ忠庵 山本 忠司さん)「次回から新そばですよって聞いた時には、もうこの上もない喜びで』水は地下27メートルからくみ上げている地下水。そば粉は殻付きの蕎麦の実を挽いたものと、殻を除いて挽いたものをブレンドしたオリジナルにこだわっています。新そばを使うとよりおいしいそばが打てると普段に増して打つのが楽しいといいます。(手打ち蕎麦よりどころ忠庵 山本 忠司さん)「全然楽しいです。新そばの方が香りも違うし、味も違うし食感も違うし、全て違いますね」そして、打ち立ての新そばがゆで上がりました。(手打ち蕎麦よりどころ忠庵 山本 忠司さん)Q.いかがですかね、きょうの新そばの具合は？「最高ですね。色は違いますし、そばがもうみんなつながってますし」これが、こだわりの新そばを一番楽しめるという「せいろそば」。香り高く広がる甘みや強いコシさらに滑らかなのど越しが楽しめる逸品です。新そばの魅力を楽しむには、岩塩をつけて食べるのがおすすめだといいます。もちろんつゆにもこだわっていて、上質の昆布と鰹節で丁寧に出汁を取り新そばのうまみを引き立てます。温かいそばは「つきみとろろ」が人気。さらに＋300円で、炊き込みご飯などの日替わりごはんセットも楽しめます。小さな店で、営業時間も短いですが、店主のこだわりが詰まったそばを求めて蕎麦好きがやってくるそうです。（客）「うまいもんで、いつもここしかこないんだよ。かたさもちょうどいいし、新そば…甘いね。食べた食感も良かったし、おいしく…ありがたいですよね。ことし初めてなんでね。色も何かね、こう、いかにも新そばって感じで、きれいでお塩で頂いたの初めてだったんですけど、とてもおいしかったです」さらに、食後には手づくりデザートを薬膳茶とともに楽しむこともできます。「よりどころ忠庵」は土･日･月･火の営業で、基本は昼のみですが、夜は予約制で営業することもあるそうです。