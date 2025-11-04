４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２０５．９６ポイント（０．７９％）安の２５９５２．４０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８５．５２ポイント（０．９２％）安の９１７３．２１ポイントと反落した。売買代金は２３９９億８６４０万香港ドル（約４兆７３９７億円）となっている（３日は２２８６億７５５０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが再び強まる流れ。中国の経済動向を見極めたいとするスタンスが重しとなっている。中国では今週も１０月経済指標の公表が相次ぐ。あす５日は民間が集計するＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩ、７日は貿易統計、９日は物価統計などだ。前日までに公表された経済指標では、国家統計局が公表した１０月の製造業ＰＭＩは４９．０と市場予想（４９．６）に届かず、景況判断の境目となる５０を７カ月連続で下回っている。中国経済の先行き不安が強まる状況だ。

ただ、下値は限定的。中国景況感が悪化する中、当局は今年の経済成長率目標「５．０％前後」達成のため、景気対策を強化するとの観測が広まっている。市場関係者の間からは、年内に政策金利や預金準備率が引き下げられるとの声も聞かれた。指数は高く推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．４％安、光学部品メーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が４．６％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が４．４％安と下げが目立った。

セクター別では、新興ＥＶ（電気自動車）が安い。理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．９％、小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．９％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．５％ずつ下落した。先ごろ発表された第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）の基本方針で、これまで戦略的新興産業に含まれていたＥＶなど新エネルギー自動車（ＮＥＶ）が除外されたことを改めて売り材料視している。このほか、スマートドライブの地平線（９６６０／ＨＫ）が３．１％安と売られ、ハンセン科技（テック）指数が１．８％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

産金・非鉄セクターも急落。紫金鉱業集団のほか、霊宝黄金集団（３３３０／ＨＫ）が６．３％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．３％安、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が１０．４％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が５．０％安で取引を終えた。

医療サービスや医療機器の銘柄群もさえない。平安健康医療科技（１８３３／ＨＫ）が３．７％安、阿里健康信息技術（２４１／ＨＫ）が２．０％安、上海微創医療機器人集団（２２５２／ＨＫ）が６．８％安、微創医療科学（８５３／ＨＫ）が４．６％安で引けた。

半面、中国の銀行セクターはしっかり。招商銀行（３９６８／ＨＫ）が２．４％、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が１．４％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）と中信銀行（９９８／ＨＫ）がそろって１．１％ずつ上昇した。

本土マーケットも反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４１％安の３９６０．１９ポイントで取引を終了した。医薬が安い。産金・非鉄、ハイテク、消費関連、自動車、インフラ関連、証券、不動産なども売られた。半面、銀行は安い。公益、保険も買われた。

