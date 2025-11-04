大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）の日本人3人を擁したドジャースが球団史上初の2連覇を飾ったワールドシリーズ（WS）の第7戦について、日本国内で2000万人を超える人が視聴していたことが4日、分かった。ビデオリサーチが明らかにした。

同社が2日にNHK BSで生中継された「MLB2025・ワールドシリーズ第7戦・ドジャース×ブルージェイズ」（前9・30〜後1・25）について、全国視聴人数が2191・3万人に到達と発表。全国（32地区）でどれだけの人がリアルタイムで番組を視聴（1分以上）したかを推計した値。重複はない。

また、平均視聴者数も1055・5万人を記録。平均視聴者数はその番組の放送時間を通じ、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値。

ドジャースは1日（日本時間2日）に敵地のカナダ・トロントで行われたWS第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として21世紀初となる連覇を達成。9回途中から連投でシリーズ3勝を挙げた山本由伸投手がMVPに輝いた。