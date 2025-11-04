ミュージシャン／音楽プロデューサーでタレントの古坂大魔王さんが、自身のXで痛風にかかってしまったことを報告しています。



【写真を見る】【 古坂大魔王 】痛風で「風が吹かなくてもいてーよ！」 右脚が腫れて「痛無風だよ！」



古坂さんは「右足だけ太った。」とテキストして、2枚の写真を投稿。両方とも右足と左足の写真で、古坂さんの右足だけが大きく膨れあがってしまっています。足首が見えなくなるほど丸く太くなり、指も左足の指と比べるとパンパンに腫れて余裕無く真っ直ぐになってしまっています。

そして親指の付け根の拇指球のあたりは赤く大きく腫れ上がっていて、古坂さんの左足の骨張った感じとは対照的な姿になってしまっています。





古坂さんは「痛風、なんだよ！！？」と号泣の絵文字を添えていて「風が吹かなくてもいてーよ！」「痛無風だよ！」と、激痛を訴えています。「やっとこさ…少しだけ歩いて、ご飯食べに行けるようになりました」と伝えていますが、フォロワーからは「ゆっくり回復に努めて下さい」「赤くなって腫れている所は適度に冷やして」「古坂さん呑兵衛じゃないのに」など、心配の声が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】