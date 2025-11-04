産後1カ月の中川翔子、体重20キロ減の最新ショット公開「むくみだけでもすさまじかった」「絞りたい」
タレントの中川翔子さんは11月3日、自身のInstagramを更新。産後1カ月で体重が「マイナス20キロ」になったことを報告しました。
【写真】体重20キロ減の中川翔子
また、「産後一カ月でむくみはだいぶとれてマイナス20キロ（！）三食食べてるけど本当にむくみだけでもすさまじかった 痩せたというわけではなくむくみの水分がおちた、です まだまだ復帰までに絞りたいけど母乳のために食べないと、、だからか止まっちゃった」と、体重が大幅に減ったことを報告。1枚目に自身のソロショットも掲載しており、顔がほっそりしたように見えます。
ファンからは、「双子の息子さん かわいい ポーズかわいい」「イケメンTwinsの表情も動きも楽しみですね」「ばんざいして寝る姿愛しいよね 我が子はホント可愛い」「弟くんのポーズ！まさにイラスト通り、可愛い」「ほんといつ見てもかわいいです」「子育て頑張ってください」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「ほんといつ見てもかわいい」中川さんは「双子の表情とポーズがかわいすぎて尊い愛おしい涙でる かわいすぎる 感じたことない感覚になる」とつづり、11枚の写真を投稿。絵日記や双子たちのショットなどを披露しています。髪の毛がふさふさの長男や、“仏像のようなポーズ”を取る次男の姿など、かわいさあふれる様子です。
母親と息子の写真も公開連日、出産後の様子を投稿している中川さん。2日の投稿では「桂子さんが孫に会ったとき奇声を発します」ととつづり、母親と息子のショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
