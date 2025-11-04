鳥取県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「米子市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「鳥取県の市で治安がいいと思う市」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名な市なので防犯の啓発活動を積極的にやっていると思うからです」（50代女性／愛知県）、「のどかな街並みで犯罪発生率も低そうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「頻繁に皆生温泉行くけど、旅館の人もお店の人も穏やかな人が多い印象」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「人口が少なく、地域のコミュニティがしっかりしている印象があるから」（30代男性／富山県）、「のどかで危険な印象をあまり感じさせない所に、防犯対策が出来ている印象があるから」（40代男性／新潟県）、「鳥取市は県庁所在地で、警察の巡回が多く治安が良いと感じます」（50代男性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「鳥取県の市で治安がいいと思う市」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：米子市／78票米子市は、鳥取県の西部に位置し、島根県との県境にほど近い街です。山陰地方の交通の要衝として発展し、皆生温泉や大山などへの観光拠点にもなっています。商業施設や医療機関、教育施設が充実しており、日常生活の利便性が高いのが特徴です。市街地がコンパクトにまとまっているため、地域のつながりが自然と生まれやすく、互いに見守り合う安心感が息づいています。こうした地域コミュニティーの温かさが、「治安の良さ」という評価につながったと考えられます。
1位：鳥取市／97票鳥取市は、鳥取県の県庁所在地です。日本海に面し、雄大な鳥取砂丘をはじめとした自然に恵まれています。行政機関や主要なインフラ、大学や商業施設などが集まる一方で、大都市のような混雑がなく、全体的に穏やかな雰囲気です。県庁所在地として警察の巡回や屋外スピーカーによる情報発信など、行政の目が行き届きやすい環境が整っており、住民の安心感を支えています。こうした「落ち着いた暮らしやすさ」が高く評価され、多くの票を集める結果となりました。
回答者からは「人口が少なく、地域のコミュニティがしっかりしている印象があるから」（30代男性／富山県）、「のどかで危険な印象をあまり感じさせない所に、防犯対策が出来ている印象があるから」（40代男性／新潟県）、「鳥取市は県庁所在地で、警察の巡回が多く治安が良いと感じます」（50代男性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)