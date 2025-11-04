ディズニーストアの「クリスマスコレクション」登場！ 一味違ったツリーやリースも展開
「ディズニーストア」は、11月4日（火）から、ホリデーシーズンを華やかに彩るコレクション「DISNEY CHRISTMAS」を、全国の店舗やディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売中だ。
【写真】一味違うクリスマス！ 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のグッズも
■バリエーション豊富に展開
今回順次発売中の「DISNEY CHRISTMAS」は、サンタクロースやトナカイに扮したミッキー＆フレンズのどこか懐かしさを感じさせるアートを用いた、“おうちクリスマス”にぴったりなコレクション。
コレクションには、クリスマスならではの「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、ティンカー・ベルと星がモチーフの「ツリートッパー」、飾るだけで部屋がきらめく「タペストリー」など、バリエーション豊富なデコレーションアイテムがそろう。
また、一味違ったホリデーを演出する『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のクリスマスグッズも用意。ジャック・スケリントンのコスチュームをイメージした「ツリー」や「リース」といった、モノトーンカラーで部屋に馴染みやすいグッズが展開される。
さらに、毎年恒例のクリスマスオーナメントが、今年も多彩なキャラクターラインナップで登場。加えて、クリスマスシーズンに合わせて期間限定デザインの配送ボックスが展開されるほか、一部店舗ではクリスマスをテーマにした特別な店内装飾を実施予定だ。
