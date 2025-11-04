桜田ひより＆佐野勇斗＆影山優佳の“プリクラ”に「美男美女」「少女マンガみたい」など反響！ 仮装も話題
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の公式Instagramが、11月4日（火）までに更新。第4話のオフショットより仮装した桜田、佐野、影山優佳のプリクラを公開し反響を集めている。
【写真】かわいさ神レベル！ 桜田ひより＆佐野勇斗＆影山優佳の“プリクラ”
■目がきゅるきゅる
本作は、演出を『恋は闇』の小室直子、脚本を『放課後カルテ』のひかわかよが手がける完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。第4話では、結以（桜田）と大介（佐野）、さらに大介の元カノ・莉里（影山優佳）がハロウィンに乗じて仮装をして街に繰り出す一幕が描かれた。
今回投稿されたのは、ゲームセンターのシーンで撮ったプリクラのオフショット。画像には、赤いケープを羽織って顔ハートを作る桜田をガイコツ風の衣装をまとった佐野とピエロにふんした影山が囲んでカメラ目線を決めている様子が収められている。
プリクラの3人は、より目が大きく小顔に写っており、本投稿を見たファンからは「美男美女」「少女マンガみたい」「目がみんなきゅるきゅるでかわいい」など絶賛する声が届いた。
また、「可愛い仮装とプリクラ加工で、可愛さが神レベルです！」「需要を分かってらっしゃる」「仮装プリってやっぱり楽しいよね」といった反響も集まっている。
引用：『ESCAPE それは誘拐のはずだった』公式Instagram（@escape_ntv）
