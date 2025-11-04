ポストユース強化施策の一環でU-18Ｊリーグ選抜が結成。イングランド遠征→U-18日本代表としてウェールズ遠征も
Jリーグは11月４日、日本サッカー協会（JFA）と協働で行なうポストユース強化施策の一環として、U-18Jリーグ選抜を結成。６日よりイングランド遠征を実施することを発表した。
イングランド到着後はトレーニングを行ない、QPRとのトレーニングマッチを予定。本遠征には、Jリーグ グローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏が帯同する。
Ｊリーグ選抜に選出された20名は以下のとおり。
GK
１イシボウ拳（セレッソ大阪U-18）
12小川 煌（サンフレッチェ広島F.Cユース）
DF
２大川佑梧（鹿島アントラーズユース）
３酒井舜哉（RB大宮アルディージャU18）
４佐々木将英（FC東京U-18）
５秦 樹（横浜FCユース）
６鈴木 楓（FC東京U-18）
16林 駿佑（川崎フロンターレU-18）
17佐藤海宏（鹿島アントラーズ）
19千田 遼（ファジアーノ岡山）
MF
７深田京吾（浦和レッドダイヤモンズユース）
８山本天翔（ガンバ大阪ユース）
９井本修都（アルビレックス新潟U-18）
10今井健人（東京ヴェルディユース）
14中積 爲（ガンバ大阪ユース）
15池田季礼（サガン鳥栖U-18）
20青木壱清（愛媛FC U-18）
FW
11大西利都（名古屋グランパスU-18）
13恩田裕太郎（川崎フロンターレU-18）
18尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京U-18）
監督：山橋貴史
なお本遠征の後、同一メンバーにてU-18日本代表としての活動（ウェールズ遠征）も予定。U-18世代のウェールズ代表、ドイツ代表、アメリカ代表と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
