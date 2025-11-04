国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。

米ツアー1勝の岩井明愛（23＝Honda）は9ホールを回って調整した。

前週、マレーシアで行われたメイバンク選手権はプレーオフに1打届かず4位も、日本でのマスターズGCでの3位に続き2週連続トップ5入り。「終わってみていい位置にいたので、正直もうちょっと上が伸ばすかなと思っていた。逆にラッキーだったなと思います」と前向きに受け止めた。

昨年まではJLPGAの選手として出場した大会に、LPGAの選手として帰ってきた。「いつもと変わらず、チャレンジャーっていう感じ。頑張ってたら、こうやってトーナメントに出られますし、（妹の）千怜と2人で出ることができて本当に良かった」と安堵（あんど）した。

マレーシアからの長時間移動も「ここに来て疲れたって言ってる場合じゃない。元気だと思ってます」と話す。「言い聞かせても元気がない時はありますけど、やるしかない。人生一度きりだから楽しんだ方がいいかな」と笑顔を見せた。