大谷翔平選手に新しい異名がつきました。

ドジャースはブルージェイズとの最終戦まで続いた熱戦を制し、ワールドシリーズ連覇を達成しました。日本時間4日は、優勝パレードが行われました。

ドジャー・スタジアムで行われた祝賀会にはスタンドを埋め尽くすファンが集結。その中でロバーツ監督をはじめ、ワールドシリーズMVPを受賞した山本由伸投手、フレディ・フリーマン選手、ムーキー・ベッツ選手などがスピーチを行います。

次にスピーチする人を紹介する際に、司会者が「地球史上最高の野球選手の声をまだ聞いていないね」と観客をあおります。「一人二役を務める男。He is the walking statue.(歩く銅像)大谷翔平」と“歩く銅像”と新しい異名で紹介された大谷選手が呼び出されました。

大谷選手はワールドシリーズ史上初の投手と打者の二刀流で出場。第3戦では2本のホームラン含む4打数4安打5四球(うち4申告敬遠)で9打席連続出塁の記録を打ち立てました。

この紹介の仕方に「歩く銅像wwwセンスいいな〜」「まぁ、やってる事がそのレベルだからしゃーないが！」「セレモニーで大谷さんを呼び込む時に『歩く銅像』って称したの最高だ」と納得するの声が寄せられました。

紹介を受けた大谷選手は「このチームのことをとても誇りに思います。皆さんは世界最高のファンだ。来年また(チャンピオン)リングを取る準備ができている」と3連覇へ意欲を見せました。