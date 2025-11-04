ドジャースは３日（日本時間４日）、ロサンゼルス市内でワールドシリーズ（ＷＳ）優勝を祝したパレードを実施。世界一メンバーを乗せたバスがゆっくりと進んだ中、警察当局の発表によると２２万５０００人以上のファンが沿道に詰めかけた。

２１世紀初のＷＳ連覇を成し遂げたチームとファンにはまさに至福の時となり、街中が大歓声に包まれ、紙吹雪が舞う圧巻の光景となった。

ただ、万民が同じ境遇にあったわけではない。米メディア「ＦＡＮＳＩＤＥＤ」はドジャースを除く２９球団にとっては「最悪の瞬間」「悪夢の燃料」とし、今季を「悪党どもがまたやってのけた。ＭＬＢ２９球団のファンが敵対する中、ドジャースはお粗末な外野陣と散々な救援陣を抱えながら、近年で最も記憶に残るＷＳ連覇を達成した」と総括した。

パレード後にドジャー・スタジアムで行われた優勝報告会では、大谷が「次のリングを取る準備はできています」と英語で早くも爍穫覇瓩鮴觚澄Ｆ吋瓮妊アは「ドジャース嫌いが最も恐れる悪夢が危険なほど現実のものになりつつある」と危機感を募らせた。

ドジャースを嫌うファンにはすべてが受け入れられなさそうではあるが、例外として３人の名前が挙げられた。連覇で引退の花道を飾った２２３勝左腕のカーショー、ＷＳ初優勝となったスネル、そしてＭＶＰに選ばれた山本由伸投手（２７）だ。

山本の活躍は全米を驚かせ、先発で完投を含む２勝、中０日で中継ぎ登板して狷江紊嘉蠎雖瓩箸覆辰拭しかもすべてが敵地のマウンドで３戦３勝という離れ業だった。

同メディアは「ドジャース嫌いは山本由伸を好まないかもしれないが、彼を尊敬せずにはいられない」とズバリ。「１０月の登板ごとに見せた輝きはさておき、ＷＳ第７戦に休養日ゼロでの救援登板は、今後しばらく見られないであろう偉業だ」とたたえた。

最後は優勝トロフィーを持ち上げられなくなるほど精魂尽き果てていた無双右腕。メジャー２年目で誰もが認めるエースに成り上がった。