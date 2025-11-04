トランプ（Donald Trump）大統領が突然、韓国に原子力潜水艦の保有を許可した。それは韓国の積年の願いだった。背景と今後を韓国観察者の鈴置高史氏に聞く。

「低濃縮でいいから」とウランをねだる

――トランプ大統領が韓国の原潜保有を認めました。

鈴置：驚きました。盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領以降、韓国の歴代政権は原潜保有を夢見てきました。米国に原潜を持ちたいと訴える政権もありました。厳密に言うと、原潜用の核燃料――20％未満の低濃縮ウランを供給して欲しい、と要望したのです。

通常の原発の燃料は数％程度の濃度に濃縮したウランです。原潜はそれよりも「濃い」ウランを使います。燃料交換の手間を減らすためです。

10月22日にハンファオーシャンで行われたディーゼル潜水艦「蒋英実」の進水式（韓国海軍 公式Facebook）

20％未満の濃縮ウランだと10年間は交換の必要がないとされます。米国などが使う90％といった高濃縮ウランなら、潜水艦が退役するまで半永久的に交換は不要です。

韓国が「20%未満」という縛りを自ら課すのは、高濃縮ウランは核兵器の原材料に容易に転用できるからです。韓国の核武装に冷淡な米国が供給してくれるはずもなかったのです。

原潜保有は核武装の必要十分条件

もっとも米政府は「20％未満」であっても韓国の要求を拒否してきました。原潜導入自体が核武装の準備と見なしたからです。原潜は原子力で推進する潜水艦のことであって、必ずしも核兵器を搭載するわけではありません。

ただ、核兵器を持つ国は、あるいは持とうとする国は原潜が欲しくなるものです。地上発射型の核ミサイルは設置場所が明確なだけに、敵国から先制核攻撃された際、真っ先に破壊されてしまいます。

そこで水面下に潜む潜水艦に核ミサイルを搭載しておき「我が国を核攻撃したら潜水艦から核で報復するぞ」と威嚇することで、敵の先制攻撃を思いとどまらせるのが核の世界の常道です。核報復理論では「第2撃能力による抑止」と呼びます。

もちろん、従来型のディーゼル駆動の潜水艦に核ミサイルを積む手もあります。ただ、ディーゼル型だと時々、外部から空気を取り入れる必要があるため敵に位置を特定されやすい。先制攻撃を受ける時、この潜水艦も同時に撃沈されてしまう可能性が高いのです。

だから核保有国――米露英仏中印は、食料が続く限り連続して潜航できる原潜を持っている。逆に、原潜を持つ国はすべて核保有国なのです。核武装成功を唱える北朝鮮も、原潜を建造中と自称しています。原潜保有は核武装のほぼ、必要十分条件なのです。

核兵器の拡散を防ぎたい米国が、露骨な第2撃能力たる韓国の原潜保有に首をタテに振らなかったのも当然です。それに韓国の要求する20％未満の低濃縮ウランだって、威力は別として核兵器の原材料となり得ると言われています。

沿岸海軍には不要だろう

今年8月25日、李在明（イ・ジェミョン）大統領はワシントンでトランプ大統領に初めて会った際、原潜の燃料用にと20％未満の低濃縮ウランの供給を要請しました。しかし、米国から色よい返事はありませんでした。

米軍幹部は「沿岸海軍である韓国海軍の作戦海域は狭い。ディーゼル駆動で十分。原潜は必要ないはずだ」と痛いところを突いたと言います。韓国が核武装を念頭に濃縮ウランをねだっていることを知りながら、とぼけてそう答えたのでしょう。

李在明政権はあきらめませんでした。10月29日に韓国・慶州（キョンジュ）で開いた米韓首脳会談で、大統領自身がトランプ大統領に「低濃縮ウランの供給」を直談判したのです。

スピーチの最後に付け加える形で「原潜の燃料が我々に供給されうるよう、決断して欲しい」と発言したのです。スピーチ原稿に入れなかったのは、米国の事務方の制止を恐れてのことと思われます。

会談後の記者ブリーフで、魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は低濃縮ウランの供給に関し「トランプ大統領も共感し今後、協議を始めることになった」と説明しました。ただ、韓国側は「許可」が直ちに降りるとは想像していなかったようです。

聯合ニュースの記事の見出し「［韓米首脳会談］原潜確保を公式化…“トランプの共感”土台に推進に弾み」（10月29日、韓国語版）がそれを示しています。ニュースのポイントは韓国の要請に置きました。米国の許可については「弾みがついた」程度の認識でした。

欲しければ米国で建造せよ

ところが翌10月30日の朝（韓国時間）、トランプ大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で突然に「許可」を表明したのです。以下です。

・Our Military Alliance is stronger than ever before and, based on that, I have given them approval to build a Nuclear Powered Submarine.

念願叶った韓国人は大喜びしました。ただ、十数分後に大統領がさらなる記事――原潜はフィラデルフィアの造船所で造ることになる――を載せたため、韓国では混乱が始まりました。

・South Korea will be building its Nuclear Powered Submarine in the Philadelphia Shipyards, right here in the good ol’ U.S.A.

「フィラデルフィアの造船所」とは韓国の造船大手、ハンファオーシャンが昨年、1億ドル（150億円）で買収した「Philly Shipyard」（フィリー造船所）のことです。

ハンファオーシャンの前身は大宇重工業。韓国で初めて潜水艦の建造を手掛けた企業で、建造実績は約20隻あります。

トランプ大統領の米国建造案はクセ球でした。米国製の原潜の保有は認めるが、韓国での建造は許さない、ということですから。韓国内ではなく米国で造るとなれば、李在明政権の作戦は狂ってきます。

非核保有国ながら原潜を欲しがった豪州に対し、米国は2032年以降に3―5隻のバージニア級原潜（水中排水量7800トン）を輸出する計画です。今度は韓国にも同じ方式を適用しようとトランプ大統領は言いだしたわけです。

建造するのが韓国企業ですから、米国で培ったノウハウを持ち帰って韓国でも建造することは可能かもしれません。しかし、現時点ではそれを許可すると米国は言っていないのです。

核燃料だけでいいんだけど

――韓国紙はどう見ているのでしょう？

鈴置：原潜保有の許可は大慶事。しかし、米国での建造がそんなに簡単に進むのかなあ――というのがざっくりした反応です。韓国日報の社説「韓国型原潜の建造、戦争の抑止力の画期的な契機に」（10月31日、韓国語）が典型です。訳します。

・従来式の潜水艦と比べ長期の潜航能力と隠密性に優れる原潜は、単なる戦術武器ではなく、敵の戦争遂行能力に決定的な打撃を加え得る戦略資産だ。

・米国との協議を経て山積した課題を粘り強く解き、戦争の抑止力を画期的に改善するという非対称戦力を確保する機会を得たのだ。

「やった！原潜保有で核武装に道筋がついた」などとは一言も書いていません。が、「戦争の抑止力を画期的に改善」とのくだりから、衣の下の鎧が透けて見えます。

「抑止力を画期的に改善」とは、核による報復の潜在能力を得る、ということですから。もっとも、韓国日報の社説も手放しで喜んではいません。

・ただ、トランプ大統領の「米国建造案」は、潜水艦や原子炉を韓国内で作り、核燃料だけを米国から供給してもらうという韓国政府の計画と多少の違いがある。また、フィリー造船所には潜水艦を建造する施設がなく、新たに構築するには相当な時間とお金が必要だ。

・造船・原子力・ディーゼル潜水艦の各分野で強国である韓国は、原潜建造のための諸条件はすでに整っており、濃縮核燃料の部分だけ米国の協力を得ればいいのだ。

――韓国は原子力やディーゼル潜水艦の分野で「強国」なのですか？

鈴置：「強国」とは言い過ぎです。原発の基本特許も保有せず、核心部品も作れません。潜水艦も1990年代に西独から技術導入しましたが、未だに韓国製は騒音が大きいとされます。静粛性が必須の潜水艦としては致命的な欠陥です。

核武装中立を夢見る左派

――韓国にとっては米国製だろうと、原潜が手に入ればいいのでは？

鈴置：保守派はそうでしょう。でも、左派は国産にこだわると思います。米国での建造となれば、米国の積み上げてきた技術をそれなりに供与される可能性が強い。

しかし、それは技術面で米国の傘下にはいることを意味します。軍事的な対中包囲網に韓国も取り込まれる可能性が強まります。

左派系紙、ハンギョレの「トランプが『韓国原潜』を承認した2つの理由」（10月31日、韓国語版）は原潜保有のマイナス面について「韓国が中国牽制の前哨基地となる」「台湾まで足を延ばせるので米国のグローバル戦略の道具になる」と解説しています。

米国建造なら、さらなる「米国の道具」になる可能性が高まります。半面、韓国での独自建造なら、原潜は米国から軍事的に独立した「自主国防体制」の中核となり得るのです。韓国の左派、あるいは中道も核武装中立を夢見がちです。韓国で原潜を製造すれば、ついにその一歩を踏み出せるのです。

それもあってか、米国建造にケチを付けたがるのは左派メディアが多い感じがします。ハンギョレの「トランプが『韓国原潜』を承認した2つの理由」は「米国建造では時間がかかり、1番艦が進水するまでに10年はかかるだろう」と予測しました。

確かに、フィリー造船所には潜水艦を造るためのドックがなく、新設するだけで数年はかかるというのは事実です。熟練工も不足しているようです。

「ウクライナ」が加速する北朝鮮の原潜

李在明政権がトランプ大統領に直訴したのは、安保環境が激変して原潜保有が至急解決すべき課題となったからです。北朝鮮は核実験に成功した。そのうえ、第2撃能力たる原潜まで保有を宣言した。

韓国軍は北朝鮮が核ミサイルを発射しそうになったら、通常兵器で圧倒的な攻撃をかけて、ミサイル基地をせん滅する作戦でした。しかし、核ミサイル原潜が相手ではせん滅すべき相手の所在が分かりません。米国に頼らず北朝鮮に対抗するには「目には目」――韓国も核ミサイル原潜を急いで持つしかないのです。その意味で保守の中にも、早く配備できそうな韓国製造を支持する人が出るでしょう。

これまでなら「原潜建造なんてホラ」と笑っていられたのですが、北朝鮮のウクライナ派兵でロシアが技術援助する可能性が高まった。ウクライナ戦争の前、北朝鮮は原潜に必要な高張力鋼をロシアで調達しようとしたものの、ロシア政府によって阻止された、なんて情報もありました。しかし今後はそうはいきそうにない。

日本までが「原潜を造る」

核アレルギーもあって当面、原潜保有には動かないと見られていた日本。しかし2025年9月19日、防衛省の設置した有識者会議が原潜を念頭に「次世代動力を活用した潜水艦の導入」を提言しました。もちろん、中国の海洋進出に対抗するためです。

まだ、媚中派の石破茂政権の時の話です。石破氏が政権維持に四苦八苦している隙を見計らって自民党の防衛族や防衛省が動いた感じです。

10月21日に発足した安保重視の高市早苗政権は、原潜の導入を明確に打ち出しました。自民党と日本維新の会が連立に当たって交わした合意書には「次世代動力の潜水艦の保有を推進する」と明記したのです。

日本が本気になって原潜の建造に取り組めば10年かからない、と韓国では見ています。日本をライバルと見なす韓国は遅れをとるわけにはいかないのです。

それに米国で造れば、韓国以上のコストがかかるのは確実です。朝鮮日報の「高濃縮ウラン原潜が最高…核燃料再処理交渉は別途に」（11月1日、韓国語版）によれば、韓国海軍は国産の原潜1隻の建造予算は3兆ウォン（3000億円）と見積もっている。

一方、バージニア級を米国で建造した場合、保守費用まで含めれば5兆7000億ウォン（5700億円）と跳ね上がります。韓国海軍は原潜は最低4隻配備する計画ですから、それだけで日本円に換算して2兆円以上が必要になります。

焦眉の造船再建

――トランプはなぜ、突然に「許可」したのでしょうか。

鈴置：海軍力――造船能力の立て直しを迫られているからです。台湾有事など、中国と海での軍事衝突の可能性が増すというのに、米国は造船能力が急速に衰えてしまっている。

商船ベースですが2024年の世界での竣工シェアは0・1％にまで落ち込んでいます。一方、1位の中国は55％と米国に圧倒的な差を付けています。

そこでトランプ政権は米国の造船業を再生すべく、同盟国である韓国と日本に対し、投資を呼び掛けています。韓国のシェアは28％で2位、日本は12％で3位です。

米韓が10月29日、トランプ関税への合意に伴い、韓国は総額3500億ドル（53兆円）の対米投資を実施すると合意しました。うち、1500億ドル（15兆円）は造船プロジェクト「MASGA」への投資に充てられます。

ハンファオーシャンのフィリー造船所も当然、その対象となり、潜水艦建造用の大型ドックなどに資金が投入されるわけです。

東亜日報の「英豪だけに秘密を明かしていた原潜、韓国も受け入れ…“韓米軍事協力の歴史的瞬間”」（10月31日、韓国語版）はハンファオーシャンの「先端水準の造船技術で支援する用意ができている」「フィリー造船所などへの投資とパートナーシップは両国の繁栄と共同の安保に寄与する」とのコメントを紹介しています。

フィリー造船所での原潜建造を含む造船プロジェクト「MASGA」は、米国の国際収支も画期的に健全化します。1500億ドルもの投資による金融収支の黒字を期待できるうえ、原潜を輸出する分、貿易収支が改善します。

米国の弱みにつけ込むチャンス

――米国は韓国の核武装を牽制する気は失せたのでしょうか？

鈴置：韓国の核武装の問題は後で考えればよい。それよりも今は、造船産業の再生が大事――と判断したのでしょう。

そもそもトランプ大統領は日本と韓国の核武装に肯定的でした。1期目に出馬した時も「同盟国は米国に甘えるな。自分で自分を守れ」と主張する文脈の中で「日韓は独自の核を持てばいい」と語っています。安保専門家から注意されたのでしょう、後で「そんなことは言っていない」と否定しましたが。

それに韓国が原潜を持って潜在的な核保有国になれば、中国の威嚇にも屈しなくなり米国側に残る可能性が増す、との見方もできます。韓国の「離米従中」の原因のひとつは、米国の核の傘が信用できないからです。原潜保有はその特効薬です。

先に引用した東亜日報の「英豪だけに秘密を明かしていた原潜、韓国も受け入れ…“韓米軍事協力の歴史的瞬間”」。見出しから分かる通り、韓国系造船所での原潜建造は、米国の一線級の同盟国として認められた証拠、と大喜びしたのです。韓国人の「見捨てられる」恐怖を癒す効果もそれなりにあるのです。

これまた引用済みの朝鮮日報の「高濃縮ウラン原潜が最高…核燃料再処理交渉は別途に」は「米国が韓国に原潜の保有を認めるようになった国際政治の条件を賢く利用しよう」と訴えました。要は、米国の弱みにつけ込め、ということです。

日本並みの潜在核保有国になりたい

――具体的には？

鈴置：朝鮮日報のこの記事は、韓米原子力協定を改定し日本と同等の「ウラン濃縮と使用済み燃料の再処理の権限」を獲得しよう、と主張しました。

韓国には「日本はこの権限を持つからこそ、その気になればいつでも核兵器を開発できる。我々も同様の権限を得て潜在的核保有国になろう」との主張が常にあります。

北朝鮮の核が戦力化される一方、米国が韓国に甘い顔を見せざるを得なくなった今、一気に「日本並み」を実現しよう、との発想が浮上したのです。もちろん、ウラン濃縮が認められたら原潜の核燃料も自前で調達できるようになり、米国に頭を下げる必要も無くなります。

――韓国はウラン濃縮も米国にお伺いをたてる必要があるのですね。

鈴置：米国からウラン燃料を供給される国は、見返りに米国による規制を受け入れています。特に韓国は厳しく監視・牽制されてきました。核兵器の開発に何度もこっそり取り組んでは、そのたびに米国に阻止された経緯があるためです。

米中角逐の場、フィリー造船所

――韓国の原潜保有を中国は許しますか？

鈴置：10月30日、外交部のスポークスマンが韓国・中央日報の質問に答える形で「中国は事態を見守っている。韓国と米国が核不拡散の義務を誠実に守り、地域の安定と平和に資する行動をとることを中国は期待する」と述べました。外交部のサイト（英語版）で一問一答を読めます。

いざとなったら「核不拡散」を掲げ、原潜や核燃料の対韓輸出に難くせを付けるつもりでしょう。ただ、「見守る」との発言から考えると、直ちに全力で阻止するつもりはないと思われます。

もっとも、執念深い中国のこと、どこかでお灸をすえられると韓国は首をすくめています。実は、フィリー造船所はすでに米中角逐の舞台になっているのです。

中国政府は10月14日、フィリー造船所を含むハンファオーシャンの米国子会社5社に制裁を科すと発表しました。その理由が珍妙で「通商法301条に基づき中国の造船業に不公正な貿易慣行がないか米政府が調べた際に、5社が調査に協力した」からです。要は「米国の造船再建に協力した企業は狙い撃ちするぞ」との警告です。

トランプ大統領のフィリーズ造船所での韓国原潜の建造構想。中国にいじめられるハンファオーシャンや韓国に対し「負けるな。おれが付いているぞ」とエールを送る狙いかもしれません。であるなら、フィリー造船所はさらなる米中角逐の場となって行くのでしょう。

注目すべきは米中板挟みになった李在明政権です。中国から殴られることを覚悟して米国での建造を受け入れるのか、あるいは原潜獲得のチャンスを投げ捨てて米国建造を断るか――の岐路に立ったのです。

鈴置高史（すずおき・たかぶみ）

韓国観察者。1954年（昭和29年）愛知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。日本経済新聞社でソウル、香港特派員、経済解説部長などを歴任。95〜96年にハーバード大学国際問題研究所で研究員、2006年にイースト・ウエスト・センター（ハワイ）でジェファーソン・プログラム・フェローを務める。18年3月に退社。著書に『韓国民主政治の自壊』『米韓同盟消滅』（ともに新潮新書）、近未来小説『朝鮮半島201Z年』（日本経済新聞出版社）など。2002年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

デイリー新潮編集部