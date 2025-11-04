通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．１％付近 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．１％付近

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.12 5.38 6.15 6.94

1MO 7.86 5.43 6.61 7.08

3MO 8.68 5.83 7.36 6.99

6MO 9.05 6.16 7.93 7.25

9MO 9.21 6.39 8.25 7.44

1YR 9.32 6.55 8.45 7.58





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.15 7.59 6.33

1MO 7.85 7.74 6.37

3MO 8.27 8.21 6.75

6MO 8.78 8.65 7.09

9MO 9.10 8.99 7.30

1YR 9.31 9.24 7.45

東京時間16:30現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は７．１％付近。東京午前の６．８％付近からはやや低下一服となっている。足元の円相場が円高方向への動きを見せていることが、やや影響したもよう。スポット市場では、ドル円相場は154円台半ばで上値を抑えられ、153円台前半へと反落している。

