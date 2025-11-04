“子役出身”の鈴木福、NYで大人の風格を感じさせる21歳の近影に大反響「福さんじゃないみたい」「シブくてカッコイイ」
元子役で俳優の鈴木福（21）が3日、自身のインスタグラムを更新。ニューヨークで撮影された、クールな姿を公開した。
【写真】「大人っぽくてカッコいい」NYで撮影された鈴木福の近影ショット
鈴木は「NY」とつづり、自由の女神前で撮影したショットを複数枚アップ。サングラスに白地のプリントTシャツ、デニムを合わせた成熟した雰囲気を見せている。
3枚目では、片腕を上に挙げた自由の女神と同じポージングをしたちゃめっ気ある姿も見せ、大人びた表情から無邪気な表情を披露していた。
大人の風格を感じさせる姿に、ファンからは「シブくてカッコイイ」「大人っぽくてカッコいい」「ナイスガイ!!」「福さんじゃないみたいです」などの反響が集まっている。
