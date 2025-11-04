元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が4日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、同局の30周年記念パーティーの裏話を明かした。

番組では、「ダウンタウン」松本人志がインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に出演し、活動を再開したとの記事を紹介。松本が「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活することにしました」などと復活宣言したことにかけ、身近で「しんどいと聞いているもの」についてトークした。

北斗が挙げたのが、番組MC垣花正の名前だった。「しんどいのは、そうですね。『5時に夢中！』MCの垣花さんじゃないですか？忙しいみたいで、多忙なんですよ、きっと」と心配の声を上げた。

この日は放送前に同局の記念パーティーが開催されたといい、垣花は「今日、パーティーがありましてね。おめでとうございます」と祝福のコメントを送った。

すると北斗は「MXの看板番組って何ですか？私は『5時に夢中！』だと自信を持って言える。そこのMCって言ったら誰ですか？垣花正ですよ？」と指摘。北斗はもちろん、ダブルMCの大島由香里、作家の岩下尚史氏、さらに金曜コメンテーターの歌手・中尾ミエらも出席したと明かし、「何であんた、来なかったの？なんであんた、いなかったの？」と、姿を現さなかった垣花をガン詰めした。

垣花は周囲をきょろきょろ見渡しながら、「芸能界の事務所の方とか、スポンサーの方々が集まる会で、私のような演者が行くようなものではないと思って、家で寝ていたんですよ」と告白。北斗は「ありえないよ〜」とツッコミを入れた。

とはいえ、垣花はニッポン放送の朝の情報番組「垣花正 あなたとハッピー」のパーソナリティーを務めており、忙しいのは確か。その後も出演者たちにいじられ続けると、「えっと…おめでとうございます！おめでとうございます！この放送局を一番、愛しているのは私です」と、謝罪ばりの深いおじぎで再び祝福の言葉を口にした。