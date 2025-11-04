グランプリ：『寒暁の舞』U-18部門（単写真）眞野瑞己氏（愛知県）

株式会社ニコンイメージングジャパンは11月4日（月）、「第73回ニッコールフォトコンテスト」のグランプリに、眞野瑞己氏の『寒暁の舞』が選ばれたと発表した。同作品はU-18部門（単写真）から選出された。

ニッコールフォトコンテストは1953年から続くフォトコンテスト。プロ・アマチュアや機材メーカーを問わず誰でも参加できる。第73回となる今回から「WEB部門（単写真）」を新設した。

今年のコンテストには、「自由部門（単写真）」「自由部門（組写真）」「ネイチャー（自然・風景）部門（単写真）」「ネイチャー（自然・風景）部門（組写真）」「U-18部門（単写真）」「U-18部門（組写真）」「WEB部門（単写真）」の7部門に対して、1万2,139点の応募が集まった。

審査員は、秋山華子氏、上田晃司氏、熊切大輔氏、小林紀晴氏、佐藤倫子氏、三好和義氏、中藤毅彦氏、藤井利佳氏の8名。

グランプリを受賞した眞野氏には賞金50万円とZ8ボディーが副賞として贈呈される。

全入賞作品はニッコールフォトコンテストのWebサイトで公開されている。入賞作品展はニコンプラザ東京 THE GALLERYおよび、ニコンプラザ大阪 THE GALLERYで開催される。

第73回ニッコールフォトコンテスト入賞作品展

会場：ニコンプラザ東京 THE GALLERY、ニコンプラザ大阪 THE GALLERY 期間（東京）：2025年12月2日（火）～12月15日（月） 期間（大阪）：2025年12月25日（木）～2026年1月14日（水） 開館時間：10時30分～18時30分※日曜日休館／最終日は15時00分まで