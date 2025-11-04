ここ数カ月、“激やせ”ぶりが心配されている元木大介。連休となった11月1日から3日にかけては、各地でおこなわれたイベントに連日、参加していた。2024年のワールドシリーズでドジャースが優勝したときは、現地にいた元木だったが、2025年は国内で精力的に仕事をしていたようだ。

元気な姿を見せていたが、ファンからはやはり「元木さんだったの?」「ぜんぜんわからなかった」と、激変を心配する声が多かった。

「11月1日には、千葉県佐倉市で『長嶋茂雄少年野球教室』が開催されました。佐倉市は、6月に亡くなった長嶋茂雄氏が生まれ育ったことで知られています。

2013年、長嶋氏が国民栄誉賞と市民栄誉賞を受賞し、市内の野球場を『長嶋茂雄記念岩名球場』に改称したことから野球教室は始まり、2025年で9回めの開催になりました。元木氏をはじめとしたジャイアンツOBの中畑清氏や槙原寛己氏、角盈男氏、定岡正二氏、鹿取義隆氏、篠塚和典氏ら、往年のビッグプレイヤーが子どもたちを指導しました。

保護者たちからは、元木氏に対して『痩せましたね〜』という驚きの声があがっていました」（スポーツ紙記者）

そして、翌2日には名古屋でトークショーに参加。さらに3日には、自身のInstagramに《今日から『第1回 元木大介CUP争奪野球大会』がスタートしました! 天気にも恵まれ、開会式では子供たちの元気な姿と笑顔がたくさん見られました》と、自らの名前を冠した野球大会を始めたことを報告していたが、神奈川県川崎市の球場でおこなわれた開会式が終わると、今度は『ノンストップ!』（フジテレビ系）の生中継のため、駒沢公園（東京都世田谷区）に移動。同局の杉原千尋アナとともに「東京ラーメンフェス2025」で、話題のラーメンを食したのだった。

露出するたびに“激やせ”を心配する声が寄せられたが、その影響か、Xではやせた元木が「〇〇に似ている」というネタが寄せられ、大喜利状態になっている。

《元木大介が片岡鶴太郎みたいになってる》

《元木大介が郷ひろみ化してる》

《元木大介が痩せすぎて佐々木蔵之介に見えた》

などがポストされていた。

「元木さんの“激やせ”ぶりはここ数カ月、何度か話題にあがってきました。心配も寄せられていましたが、4月21日、自身のYouTubeチャンネルで『まず言いたいのは、元気です』と宣言しています。『健康のために落としただけで、何も問題ないです』として、食事と酒の量を減らし、スクワットや腕立て伏せを続けるダイエットをしたと説明しています。とはいえ、引退後の少しメタボなイメージが強いからか、びっくりする人はいまだに多いようです」（前出・スポーツ紙記者）

寒くなる季節、多少は脂肪をつけてもいいのでは?