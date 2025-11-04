Senja ミット

株式会社WorldLink＆Companyは、ノルウェーのフォトグラフィーグローブブランド「Vallerret（ヴァレレット）」の、クリエイター向けミトングローブ「Senja ミット」と「Senja ライナーグローブ」を11月中旬に発売する。

厳しい冬の寒さに耐えられるよう設計したというカメラグローブ。価格はミットが2万900円で、ライナーグローブが6,050円。いずれもXS/S/M/L/XLの5サイズ展開。

Senja ミット

高い断熱性と機材のコントロール性を両立したというグローブ。手の平のジッパーを開くことで、ミトン型のカバーを展開して指を露出できる。開いたキャップ部分はマグネットで止められる仕様。

撥水加工を施したリアルゴートレザーとフェイクレザー、ラミネートツイルで構成。裏地はフリースになっているほか、二重断熱材を使用しており、かさばらずにしっかりとした暖かさを確保した。

紛失防止用に、着脱可能なリストリーシュが付属している。

Senja ライナーグローブ

Senja ミット専用のライナーグローブ。単体での使用も可能としている。

親指と人差し指はタッチスクリーンに対応。手のひら部分には滑り止めグリップも備えており、カメラも安全に扱えるとしている。

吸湿発散性のある素材を採用した。