【レポート】YOSHIKI「現代で最も影響力のあるクリエイティブな天才のひとり」として2025年『Asian Hall of Fame』にて殿堂入り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOSHIKIが、現地時間11月1日、米ロサンゼルスの歴史的名所ビルトモアホテルで開催された『Asian Hall of Fame（アジアの殿堂）』授賞式にて「Cultural Icon（文化的象徴）」として2025年の殿堂入りを果たした。

■授賞式のオープニングで「Endless Rain」をパフォーマンス

今回の受賞は、音楽、映画、ファッションなど多方面にわたり国際的に活動を展開し、芸術と文化を通じて世界に影響を与え続けてきたYOSHIKIの功績が高く評価されたもの。

これまでに殿堂入りを果たした人物には、クイーンのフレディ・マーキュリー、BLACKPINKのLISA、世界的指揮者・小澤征爾など世界的に著名な文化人が名を連ねている。今回の選出により、YOSHIKIは日本を代表するアーティストとして、アジアを象徴する文化的存在のひとりとしてあらたに名を刻んだ。

『Asian Hall of Fame』のプレゼンターは、“ミュージシャンのYOSHIKIは映画監督であり、ファッションデザイナーでもあり、ハリウッドのチャイニーズシアターで手形と足形を刻んだ初の日本人アーティスト”と紹介。さらに、“細部にまでこだわる創造性と、世界に希望、美しさ、そして愛を届け続ける姿勢”を称え、”現代で最も影響力のあるクリエイティブな天才のひとり”としてその功績を讃えた。

YOSHIKIは、次のイベントへの出席を控えていたこともあり、本授賞式のオープニングを飾る形で登壇。スピーチのあと「Endless Rain」を演奏した。

■YOSHIKI 授賞式スピーチ

演奏後、会場全体が感動の渦に包まれ、割れんばかりの拍手と歓声が鳴り響いた。

■関連リンク

『Asian Hall of Fame Class of 2025』サイト

https://www.asianhalloffame.org/inductees

YOSHIKI OFFICIAL SITE

https://jp.yoshiki.net/