投信・基準価額騰落率ランキング 10月第5週（10月27日～10月31日） 投信・基準価額騰落率ランキング 10月第5週（10月27日～10月31日）



10月第5週の上昇率ランキングには日本の半導体関連株指数に連動した投資成果を目指すインデックスファンドが並びました。「ニッセイ・Ｓ日本半導体株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞（ＮＳＯＸ）」はSolactive Nippon Semiconductor Opportunity インデックス、「ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス」と「野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）」は日経半導体株指数（トータルリターン）が連動対象指数です。



下落ランキング上位ファンドの下落要因は分配金の支払いです。「ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし））」は3000円、「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（スペース革命）」は2000円、「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（スペース革命）」は1400円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +13.21％ ニッセイ・Ｓ日本半導体株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞（ＮＳＯＸ）

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



2位 +12.34％ ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



3位 +12.23％ 野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）

運用会社:野村アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -14.77％ ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし））

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



2位 -13.83％ ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（スペース革命）

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



3位 -11.59％ ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（スペース革命）

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



株探ニュース

