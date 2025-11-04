[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇111銘柄・下落129銘柄（東証終値比）
11月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは254銘柄。東証終値比で上昇は111銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は67銘柄。うち値上がりが30銘柄、値下がりは34銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は410円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3655> ブレインＰ 2699 +622（ +29.9%）
2位 <6809> ＴＯＡ 1613 +300（ +22.8%）
3位 <3077> ホリイフード 437 +80（ +22.4%）
4位 <7236> ティラド 8670 +1500（ +20.9%）
5位 <219A> ハートシード 2080 +337（ +19.3%）
6位 <6276> シリウスＶ 523 +50（ +10.6%）
7位 <7940> ウェーブＨＤ 950 +87（ +10.1%）
8位 <6471> 日精工 873 +69.6（ +8.7%）
9位 <7951> ヤマハ 1060 +67.5（ +6.8%）
10位 <6786> ＲＶＨ 68.7 +3.7（ +5.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3234> 森ヒルズＲ 121500 -26300（ -17.8%）
2位 <7859> アルメディオ 183 -28（ -13.3%）
3位 <6325> タカキタ 338.5 -44.5（ -11.6%）
4位 <7198> ＳＢＩアルヒ 735 -63（ -7.9%）
5位 <2907> あじかん 1185.1 -88.9（ -7.0%）
6位 <7162> アストマクス 227 -16（ -6.6%）
7位 <6841> 横河電 4420 -279（ -5.9%）
8位 <197A> タウンズ 530 -32（ -5.7%）
9位 <9768> いであ 3400 -200（ -5.6%）
10位 <6644> 大崎電 1210 -70（ -5.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 873 +69.6（ +8.7%）
2位 <7951> ヤマハ 1060 +67.5（ +6.8%）
3位 <7974> 任天堂 13595 +650（ +5.0%）
4位 <4689> ラインヤフー 464.9 +21.0（ +4.7%）
5位 <2282> 日ハム 5950 +257（ +4.5%）
6位 <6770> アルプスアル 2200 +82.0（ +3.9%）
7位 <7205> 日野自 366 +5（ +1.4%）
8位 <8031> 三井物 3784.2 +28.2（ +0.8%）
9位 <6701> ＮＥＣ 5617 +34（ +0.6%）
10位 <4005> 住友化 431.9 +2.5（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6841> 横河電 4420 -279（ -5.9%）
2位 <6857> アドテスト 21621 -159（ -0.7%）
3位 <6920> レーザーテク 30550 -220（ -0.7%）
4位 <4004> レゾナック 5836.4 -40.6（ -0.7%）
5位 <4503> アステラス 1692.5 -11.0（ -0.6%）
6位 <9501> 東電ＨＤ 760 -4.7（ -0.6%）
7位 <6501> 日立 5190 -31（ -0.6%）
8位 <6762> ＴＤＫ 2580.5 -14.5（ -0.6%）
9位 <7267> ホンダ 1581.3 -8.7（ -0.5%）
10位 <5801> 古河電 10950 -60（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
