　11月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは254銘柄。東証終値比で上昇は111銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は67銘柄。うち値上がりが30銘柄、値下がりは34銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は410円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3655>　ブレインＰ　　　　 2699　　+622（ +29.9%）
2位 <6809>　ＴＯＡ　　　　　　 1613　　+300（ +22.8%）
3位 <3077>　ホリイフード　　　　437　　 +80（ +22.4%）
4位 <7236>　ティラド　　　　　 8670　 +1500（ +20.9%）
5位 <219A>　ハートシード　　　 2080　　+337（ +19.3%）
6位 <6276>　シリウスＶ　　　　　523　　 +50（ +10.6%）
7位 <7940>　ウェーブＨＤ　　　　950　　 +87（ +10.1%）
8位 <6471>　日精工　　　　　　　873　 +69.6（　+8.7%）
9位 <7951>　ヤマハ　　　　　　 1060　 +67.5（　+6.8%）
10位 <6786>　ＲＶＨ　　　　　　 68.7　　+3.7（　+5.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3234>　森ヒルズＲ　　　 121500　-26300（ -17.8%）
2位 <7859>　アルメディオ　　　　183　　 -28（ -13.3%）
3位 <6325>　タカキタ　　　　　338.5　 -44.5（ -11.6%）
4位 <7198>　ＳＢＩアルヒ　　　　735　　 -63（　-7.9%）
5位 <2907>　あじかん　　　　 1185.1　 -88.9（　-7.0%）
6位 <7162>　アストマクス　　　　227　　 -16（　-6.6%）
7位 <6841>　横河電　　　　　　 4420　　-279（　-5.9%）
8位 <197A>　タウンズ　　　　　　530　　 -32（　-5.7%）
9位 <9768>　いであ　　　　　　 3400　　-200（　-5.6%）
10位 <6644>　大崎電　　　　　　 1210　　 -70（　-5.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6471>　日精工　　　　　　　873　 +69.6（　+8.7%）
2位 <7951>　ヤマハ　　　　　　 1060　 +67.5（　+6.8%）
3位 <7974>　任天堂　　　　　　13595　　+650（　+5.0%）
4位 <4689>　ラインヤフー　　　464.9　 +21.0（　+4.7%）
5位 <2282>　日ハム　　　　　　 5950　　+257（　+4.5%）
6位 <6770>　アルプスアル　　　 2200　 +82.0（　+3.9%）
7位 <7205>　日野自　　　　　　　366　　　+5（　+1.4%）
8位 <8031>　三井物　　　　　 3784.2　 +28.2（　+0.8%）
9位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5617　　 +34（　+0.6%）
10位 <4005>　住友化　　　　　　431.9　　+2.5（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6841>　横河電　　　　　　 4420　　-279（　-5.9%）
2位 <6857>　アドテスト　　　　21621　　-159（　-0.7%）
3位 <6920>　レーザーテク　　　30550　　-220（　-0.7%）
4位 <4004>　レゾナック　　　 5836.4　 -40.6（　-0.7%）
5位 <4503>　アステラス　　　 1692.5　 -11.0（　-0.6%）
6位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　760　　-4.7（　-0.6%）
7位 <6501>　日立　　　　　　　 5190　　 -31（　-0.6%）
8位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2580.5　 -14.5（　-0.6%）
9位 <7267>　ホンダ　　　　　 1581.3　　-8.7（　-0.5%）
10位 <5801>　古河電　　　　　　10950　　 -60（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

