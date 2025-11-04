海の中みたいな空間でアフタヌーンティーを。上野「アクアリウムレストランNautilus」【ご褒美の新定番】
青くライトアップされたアクアリウムがお出迎え上野公園の不忍池からすぐ近くのビルの５階に「アクアリウムレストラン Nautilus（ノーチラス）」があります。エレベーターから降りると白を基調とした空間が広がり、高級感ある印象。
店名の由来となっているのは、小説『海底二万里』に登場する架空の潜水艦ノーチラス号で、潜水艦と豪華客船の船室をコンセプトにした内装が目を惹きます。世界最大のデザイン賞であるイタリアA’デザインアワード・空間デザイン部門賞を受賞したアクアリウムダイニングの姉妹店です。
ご褒美CHECK!
全席ソファー席で、ゆったりと過ごすことができます。大理石のテーブル、グリーンのソファが高級感ある印象。壁の鏡がアクアリウムを写し、奥行きのある空間を演出しています。
今回紹介するは「シャインマスカットを楽しむアフタヌーンティープラン」。旬のフルーツを使用したプランで、時期によってメロンやイチゴなどトッピングのフルーツが異なります。
シャインマスカットを使ったスイーツ&セイボリー
乾杯ドリンクはスパークリングワインかノンアルコールを選ぶことができます。９種類から好きなものを選べる紅茶はポット交換制でおかわり可。いろいろな種類を味わえます。
ご褒美CHECK!
乾杯はスワロフスキーをあしらったグラスを使用、カトラリーもハートの装飾がついた煌びやかなデザインで統一されています。紅茶のカップ&ソーサーは貝殻モチーフのデザインで、潜水艦をイメージした室内の雰囲気とマッチ！
ティースタンドに飾られたフードは海の中の宝石のよう！ 大きなアクアリウムを背景にして素敵な写真を撮影してみて。
上段はベリー系のソースがアクセントになった「シャインマスカットのショートケーキ」、ふわふわのスポンジとクリームの「夏フルーツのロールケーキ」、ゼリーがアクセントの「シャインマスカットと洋梨のケーキ」、ハート型の「フランス産キャビア最中」の４種類。
「シャインマスカットと洋梨のケーキ」は上にゼリーがトッピングされていて、すっきりとした味わいでスパークリングワインとの相性も◎。
中段は塩味の利いた「スモークサーモンとクリームチーズのクロワッサンサンド」、ミニサイズのメロンパンがかわいい「シャインマスカットとメロンパンのマリトッツォ」、滑らかな舌触りでフルーツと相性のよい「シャインマスカットと桃のレアチーズケーキ」。
「シャインマスカットと桃のレアチーズケーキ」はムースのような軟らかめの食感で、まろやかな酸味とフルーツが好相性。
下段は高級食材を使った「宮崎県産黒毛和牛のロッシーニバーガー〜黒トリュフソース〜」、サクっとしたパイ生地の「野菜と削り黒トリュフのキッシュ」、クラッカーのような食感の「生ハム・ハモンセラーノのグリッシーニロール」の3種類。
「宮崎県産黒毛和牛のロッシーニバーガー〜黒トリュフソース〜」はごろっとした大きな和牛とフォアグラに黒トリュフの豪華なコラボレーション！
飲み放題の紅茶は高品質な「Mighty Leaf」飲み放題の紅茶はアメリカ生まれのティーブランド「Mighty Leaf（マイティーリーフ）」を提供。オーガニックのダージリン、アールグレイのほか、2種類のグリーンティー、5種類のハーブティーが用意されています。
今回は「ワイルドベリーハイビスカス」と、「ホワイトチャード」の２種類をセレクト。
緑茶をベースにメロンとピーチの香りがする「ホワイトチャード」は、フルーツが乗ったスイーツとの相性がよく、「ワイルドベリーハイビスカス」はベリー系の酸味ですっきりとしているのに甘さも感じる深い味わいでした。
ご褒美CHECK!
ノンカフェインの紅茶も入った全9種類の紅茶に加え、ラテアート付きのカフェラテとアイスコーヒーも飲み放題。ラテアートは6種類から好きなアートを選べます。
アクアリウムを眺めながら紅茶と旬のフルーツを使ったアフタヌーンティーが楽しめる「上野アクアリウム Nautilus」。特別な気分を味わいたいときにぜひ立ち寄ってみて。
■上野アクアリウムレストラン Nautilus
（うえのあくありうむれすとらん のーちらす）
住所：東京都台東区上野2-12-23 上野ユーワンビル５階
TEL：03-6380-3297
営業時間：12〜23時30分（料理22時LO、ドリンク23時30分LO）
定休日：不定休（公式ホームページを要確認）
Text&Photo：樋口紗季（vivace）
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。