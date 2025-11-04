レバーが嫌いな姉と人参が苦手な妹。郷土料理にまつわる幼い頃の姉妹の賢い取り引き／腸はなくとも食欲はある! 2
『腸はなくとも食欲はある! 2』（島袋全優/竹書房）第11回【全11回】
【漫画】『腸はなくとも食欲はある!』を第1回から読む
潰瘍性大腸炎により、大腸を全摘したマンガ家・島袋全優さんの趣味は、「食べること」と「マンガを描くこと」。人生の目標に“貯金して一軒家を買うこと”を掲げながら、無理のない倹約をしつつお腹にやさしくて美味しい食生活を過ごしている。安くて美味しくてお腹にやさしい食事の為、全優さんが日々、目を光らせているのはスーパーの特売品。夕方のスーパーは猟場！ 狙うは低脂肪高タンパク！ 脂質制限する人にとって「ホットケーキミックス」は神の粉？ 随所にギャグが散りばめられたお腹にやさしい料理エッセイ漫画『腸はなくとも食欲はある!』をお楽しみください！ ※最新第2巻が10月9日より好評発売中です！
【漫画】『腸はなくとも食欲はある!』を第1回から読む
潰瘍性大腸炎により、大腸を全摘したマンガ家・島袋全優さんの趣味は、「食べること」と「マンガを描くこと」。人生の目標に“貯金して一軒家を買うこと”を掲げながら、無理のない倹約をしつつお腹にやさしくて美味しい食生活を過ごしている。安くて美味しくてお腹にやさしい食事の為、全優さんが日々、目を光らせているのはスーパーの特売品。夕方のスーパーは猟場！ 狙うは低脂肪高タンパク！ 脂質制限する人にとって「ホットケーキミックス」は神の粉？ 随所にギャグが散りばめられたお腹にやさしい料理エッセイ漫画『腸はなくとも食欲はある!』をお楽しみください！ ※最新第2巻が10月9日より好評発売中です！