「私のために着て」自分を卑下する友達に好きな格好をしてほしくて／思ってたのと違うあの子の話
『思ってたのと違うあの子の話』（かいばしら/KADOKAWA）第11回【全20回】
【漫画】『思ってたのと違うあの子の話』を第1回から読む
新学期、新しいクラスで親友を見つけたい！ 高校2年生のひなたは、可憐な雰囲気を纏う可愛いクラスメイト・ゆづきに声をかけた。早速、二人で遊ぶ約束をしたのだが、待ち合わせ場所に現れたゆづきは、学校での雰囲気からは想像もできない“バチバチにロック”なファッションに身を包んでいた…！ その言動もイメージと違い、学校の彼女と同一人物とは思えないくらいのイケメンぶりだった。ゆづきの激しいギャップに翻弄されながら、自分のスタイルを大切にする彼女に憧れるようになっていくひなた。その一方で、ゆづきは人に合わせることができない自分にコンプレックスを抱えているのだった――。自分に自信がなく周囲と合わせて生きてきたひなたと、周りに流されずに生きるゆづきの友情物語『思ってたのと違うあの子の話』をお楽しみください！
