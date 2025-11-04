Koki，ベストジーニスト受賞 “殿堂入り”父・木村拓哉の受賞時に「やっぱりかっこいいな、似合うなと」
モデルで女優のKoki，が4日、都内で開催された「第42回ベストジーニスト2025」授賞式に出席。協議会選出部門での同賞受賞の喜びを語った。
【写真】Koki，デニムルックで美スタイル全開！
「ベストジーニスト」は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定するもの。今回、一般選出部門で目黒蓮（Snow Man）、今田美桜、協議会選出部門でKoki，、みなみかわ、松本若菜、HANA、協議会選出部門特別貢献賞で花江夏樹、株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンター、次世代部門で猪又湊哉、紺野彩夏が受賞した。今田は授賞式に出席せず、映像にて初受賞の喜びを語った。
Koki，は「ジーンズは私のスタイルの中で、ルックの中でマストハブアイテムの1つなので、この賞をいただけることとてもうれしく思います」と歓喜。この日のスタイリングについては「これは本当にずっと愛用しているセットアップになっていて、このジーンズは特にいろんな挑戦とか、海外に行った時もずっと一緒にいてくれたデニムだったので、今日はこの子を履いていきたいなと思っていたんです」と語り、「これからもジーンズを履いていきたいなと思います」とジーンズへの思いを口にした。
また、自身にとってジーンズとは、という質問には「デニムとかジーンズって出会いだと思っている」と回答。そして「新しく出会えたジーンズをずっと履いて、自分の体の形に馴染んでいく姿だったり、クタクタになって少し破れてきたりとか、本当にジーンズは自分だけのものというか、同じ形でも着る人によって、履く人によってまるっきり変わってくるなと思うので、本当にオンリーワンのアイテムだなと思う」と続けた。
さらに、家族からの祝福はあったかと聞かれると「ありましたね」と報告。同賞の殿堂入りを果たしている父・木村拓哉にも触れ、「父が5回連続でジーニストに選んでいただいているんですけど、父が受賞した時にどういうルックで行ったんだろうなと調べてみて、やっぱりかっこいいな、似合うなと思いました」と笑顔を見せていた。
