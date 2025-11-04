Snow Man・目黒蓮、2年連続ベストジーニスト受賞「メンバーのみんなに『やったよ、今年も』と報告できたらいいな」
Snow Manの目黒蓮が4日、都内で開催された「第42回ベストジーニスト2025」授賞式に出席。一般選出部門で2年連続となる受賞の喜びを語った。
【写真】スタイルよすぎ！ 目黒蓮、デニムルックの全身ショット
「ベストジーニスト」は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定するもの。今回、一般選出部門で目黒、今田美桜、協議会選出部門でKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANA、協議会選出部門特別貢献賞で花江夏樹、株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンター、次世代部門で猪又湊哉、紺野彩夏が受賞した。今田は授賞式に出席せず、映像にて初受賞の喜びを語った。
目黒は「去年から引き続き、2年連続でベストジーニストという、こんな名誉ある賞をいただけたことを本当にうれしく思います。去年いただいてから自分ももっともっと、さらにジーンズを好きになって、1年、350日ぐらいなんかしらのジーンズを履いていたなと思います。なので今回も本当にうれしく思います」とコメント。
この日のコーディネートに関しては「（ジャケットの）後ろもかわいいなと思いましたし、昨日の夜、家に帰って『なんかシャツと合わせたいな』と思って、どのシャツにしようかなと、夜、家のクローゼットで考えながら選んできました」と明かし、「今、僕28歳なんですけど、これからどんどん歳を重ねていけば、もっと大人な渋みのあるコーディネートができるようになってくると思うんですけど、逆に今の年齢だからできる遊び心みたいな、ちょっと子どもっぽさもダボっとしてあって、みたいな。今できるのを楽しもうと思ってコーディネートを考えました」と説明した。
また、自身にとってジーンズは「相棒のような存在」だと語り、「月日が経っていくごとに自分との関係性ができていくような、そんなところが相棒だなといつも思いながら履いている」とジーンズ愛をアピール。まだ自宅の犬にしか報告していないという受賞を、次に誰に伝えたいかという質問には「メンバーのみんなからは連絡来るんじゃないかなと思っています。『おめでとう』といつも言ってくれるので、メンバーのみんなに『やったよ、今年も』と報告できたらいいなと思います」と微笑んでいた。
【写真】スタイルよすぎ！ 目黒蓮、デニムルックの全身ショット
「ベストジーニスト」は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定するもの。今回、一般選出部門で目黒、今田美桜、協議会選出部門でKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANA、協議会選出部門特別貢献賞で花江夏樹、株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンター、次世代部門で猪又湊哉、紺野彩夏が受賞した。今田は授賞式に出席せず、映像にて初受賞の喜びを語った。
この日のコーディネートに関しては「（ジャケットの）後ろもかわいいなと思いましたし、昨日の夜、家に帰って『なんかシャツと合わせたいな』と思って、どのシャツにしようかなと、夜、家のクローゼットで考えながら選んできました」と明かし、「今、僕28歳なんですけど、これからどんどん歳を重ねていけば、もっと大人な渋みのあるコーディネートができるようになってくると思うんですけど、逆に今の年齢だからできる遊び心みたいな、ちょっと子どもっぽさもダボっとしてあって、みたいな。今できるのを楽しもうと思ってコーディネートを考えました」と説明した。
また、自身にとってジーンズは「相棒のような存在」だと語り、「月日が経っていくごとに自分との関係性ができていくような、そんなところが相棒だなといつも思いながら履いている」とジーンズ愛をアピール。まだ自宅の犬にしか報告していないという受賞を、次に誰に伝えたいかという質問には「メンバーのみんなからは連絡来るんじゃないかなと思っています。『おめでとう』といつも言ってくれるので、メンバーのみんなに『やったよ、今年も』と報告できたらいいなと思います」と微笑んでいた。