「羽織るものない問題」→【ZARA】で解決！ 大人に似合う♡「上品ブレザー」

気温が不安定なこの季節、「何を羽織ればいいの？」と迷う人も多いはず。そんな “羽織るものない問題” を解決してくれそうなのが【ZARA（ザラ）】の「上品ブレザー」です。トレンドのウエストマークやショート丈など、シルエットにこだわったブレザーが大豊作。オンにもオフにも大人っぽく着られる1着を、この秋の相棒に迎えてみて。

メンズライクなゆるめサイズ & ピンストライプが今っぽい

【ZARA】「ダブルブレストオーバーサイズピンストライプ柄ブレザー」\8,590（税込）

クラシカルなピンストライプが洗練ムードを演出する1着。ショルダーパッド入りで、マスキュリンな雰囲気が楽しめます。体のラインを拾いにくいシルエットのため、スウェットやニットの上からもさらりと羽織れそう。きれいめに着こなすのはもちろん、デニムパンツでカジュアルMIXさせるのもおすすめです。

ゴールドカラーのボタンで華やかさアップ

【ZARA】「メランジショートブレザー」\8,590（税込）

クラシカルムード漂うブレザーは、上品なメランジグレーにゴールドカラーのボタンがアクセントをプラス。コンパクトな丈感とショルダーパッドが、シルエットをきれいに整えつつスタイルアップを叶えてくれそう。クルーネックデザインで首まわりがすっきり見えるので、タートルやブラウスとのレイヤードも◎

ベルトで品よく引締め！ トレンドのウエストマークがキラリ

【ZARA】「ベルト付きフィットブレザー」\12,590（税込）

ウエストラインを強調するデザインが今季らしい、ベルト付きのブレザー。上半身をスラリと見せてくれそうなシルエットとメタルバックルベルトで、スタイルアップが叶うかも。ショルダーパッド入りでほどよくハンサムな印象に仕上がり、ノーカラーデザインが上品な抜け感を演出。通勤やきちんと決めたいシーンに重宝しそうです。

千鳥格子柄で季節感をググッとアップ

【ZARA】「千鳥格子柄ショートブレザー」\10,990（税込）

おしゃれの鮮度をアップさせるなら、千鳥格子柄のブレザーをプラスするのも手。コンパクトな丈感とショルダーパッド入りのシルエットで、トラッドながら今っぽい印象にも見せられるはず。ラペルカラーやフラップポケットなどディテールも上品で、ボタンを留めても羽織ってもサマになりそう！

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K