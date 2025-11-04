2つの味わいのアソート・ド・ノエルと王道ショートケーキ！浦安ブライトンホテル東京ベイ「レーンズ」クリスマスケーキ2025
東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階にある、スイーツコーナー「レーンズ」
レーンズにて、2025年のクリスマスを彩る「クリスマスケーキ2025」の予約受付がスタートしています☆
浦安ブライトンホテル東京ベイ「レーンズ」クリスマスケーキ2025
予約期間：2025年11月1日（土）〜受取日の3日前18:00まで
販売期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）※事前予約制。当日販売は実施されません
予約・支払い方法：
・クレジットカード決済：インターネットによる事前決済
・現金支払い：受取日の3日前までに店舗にてお支払い
販売数：数量限定（予定数に達し次第終了）
販売店舗：浦安ブライトンホテル東京ベイ 1階 スイーツコーナー「レーンズ」
レーンズ公式HP https://urayasu.brightonhotels.co.jp/restaurant/lanes/
浦安ブライトンホテル東京ベイの1階スイーツコーナー「レーンズ」にて予約受付がスタートしている「クリスマスケーキ2025」
聖なる夜に、家族みんなで囲んで笑顔がこぼれる、そんな温かなひとときを届けてくれるクリスマスケーキです。
2025年は、ホテルで長く愛されている定番の「ノエル・ガトー・オ・フレーズ」に加え、2つの味わいを一度に楽しめる贅沢な「アソート・ド・ノエル」が登場。
さらに浦安ブライトンホテル東京ベイで長年愛されてきた、王道のクリスマスショートケーキもラインナップされています☆
アソート・ド・ノエル
価格：6,900円（税込）
サイズ：約20cm×10cm
苺のショートケーキとショコラケーキ、ふたつの美味しさを一度に楽しめる、よくばりなクリスマスケーキ。
ショコラは、しっとりと焼き上げたチョコスポンジに、なめらかなチョコガナッシュと軽やかなホイップクリームを重ね、濃厚ながらもあと味はすっきりと仕上げられたクリスマスケーキです。
トップには、ピスタチオムースやツリー型の抹茶タルト、かわいらしいサンタクロースの飾りがお顔をのぞかせます。
隣りには、ふわふわのスポンジにたっぷりの苺とコクのある生クリームをサンドしたショートケーキを。
オレンジピールをのせた香ばしいカヌレや、苺チョコでコーティングした苺ムースをトッピングし、華やかに仕上げています。
一つのケーキで濃厚ショコラと爽やかな苺の甘酸っぱさ、2つの美味しさが贅沢に味わえ、家族や友人とシェアする時間をさらに楽しくしてくれるスイーツです。
ノエル・ガトー・オ・フレーズ
サイズ・価格：
・4号（直径約12cm／2〜4名）4,800円（税込）
・5号（直径約15cm／6名）6,800円（税込）
浦安ブライトンホテル東京ベイで長年愛されてきた、王道のクリスマスショートケーキ。
きめ細やかで口どけのよいスポンジに、ホテルパティシエ特製のミルキーな生クリームを重ね、みずみずしい苺をたっぷりとサンドしています。
真っ白な雪のようなデコレーションに、鮮やかな赤い苺とリボンが映える、まさにクリスマスにふさわしい華やかさ。
家族の笑顔が集うテーブルの中心で、やさしい甘さとともに心まで温めてくれる一品です。
大切な人と笑顔あふれるひとときを過ごせるクリスマスケーキ2種がラインナップ。
浦安ブライトンホテル東京ベイ1階スイーツコーナー「レーンズ」にて予約受付がスタートしている「クリスマスケーキ2025」の紹介でした☆
※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合があります
※写真はすべてイメージです
