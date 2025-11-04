静岡市の難波市長は耐震性が問題となっていた市役所清水庁舎を清水駅東口に移転･新築する方針を発表しました。



（静岡市 難波市長）

「長い間『改修』か『新築』か検討してきましたが方針案ということで清水駅東口に移転する案が有力と判断しました」



難波市長は、4日の定例会見で静岡市役所 清水庁舎を現在の場所から清水駅東口に移転・新築する方針を発表しました。



清水庁舎は建設から約40年が経過し、老朽化や耐震性の問題から長い間、移転や改修などの検討が進められてきました。検討委員会による協議の結果、一時は清水駅東口への移転が決定したものの コロナ禍により計画は”一時凍結”。その後、現庁舎への調査で耐震性能が低いことが露呈したことなどから、難波市長は2025年3月、「現庁舎を改修」するか、「新たな場所に移転」するかを今年度中に判断すると話していました。





現在の清水庁舎は駅から約1キロ離れた場所にありますが、移転･新築する清水駅東口公園は駅の目の前にあります。「改修」ではなく「移転」を選んだ理由について難波市長は…。（静岡市 難波市長）「価格と性能のいずれにおいても『新築案』が優位であると判断しました。改修費は145億円、新築には177億円かかりますけど、改修案は40年使用、新築案は65年使用なので、年間あたりの価格がいくらになるのかを評価すると新築案は5.6億円。改修案は6.3億円になりました」市によると、現状の試算による初期費用は「改修」がおよそ145億円、「移転・新築」がおよそ177億円ですが、それぞれの使用年数を加味した場合、1年あたりのコストは「移転・新築」の方が安くなるといいます。また、近くには新サッカースタジアム建設の有力候補地もあり、清水駅周辺に都市機能を集約する「一体的なまちづくり」を目指す考えから、「移転・新築」の判断に至ったということです。難波市長は、現庁舎については「移転後も活用したい」と話しました、（静岡市 難波市長）「なんらかの形で民間施設として使いたいという人もいると思うので、そういった意見を伺いながら検討していきたい」「移転・新築案」は、市議会で議論したのち、今年度中に正式決定する見通しです。移転時期について難波市長は正式決定から「5年程度かかる」と話しています。