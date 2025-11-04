協調性や欲望など人間の本性が垣間見える脱出ゲーム。その世界観を表現したMC・アン ミカの姿に、視聴者から絶賛の声が寄せられた。

【映像】アン ミカの“ゾンビクイーン”姿

11月3日、『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜』（ABEMA）が放送された。廃墟ホテルを舞台に繰り広げられる、過酷なサバイバルゲーム。制限時間60分の間にゾンビの脅威を退け脱出に成功すれば、獲得したアイテムに応じて賞金（総額100万円）を手に入れられるが、脱出できるのは残り5分になってから、しかも1人だけだ。

アン ミカ扮するのは、ゾンビクイーン。要所で参加者を追い込むミッションを追加したり、ゾンビを操ったり、捕まってしまった参加者には罰ゲームを与える。

印象的なのは、その出で立ちだ。黒を基調とした衣装に、背中には赤色の羽根を扇状に広げたデザインの飾りを装着。メイクは、濃いめのアイメイクとダークトーンの赤系のリップで仕上げ、まさに“ゾンビクイーン”にぴったりな装いを完成させた。

視聴者からは、「アンミカさんやんw」「美しいw」「ノリノリやな」「女王様みたい」「ゾンビクイーン感が半端ない」「アンミカ様がまじでリアル」「カリスマ感が伝わる」といった声が寄せられた。（ABEMA『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜』より）