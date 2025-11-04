元モーニング娘。の田中れいなが10月31日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演し、永遠のテーマに持論を述べた。

【映像】男女の友情は成立する？しない？

番組中、「男女の友情は成立する？しない？」との話題で盛り上がった。ここでMCの安田大サーカス・クロちゃんが「れいにゃだったらどっち？」と聞くと、田中は「私はするとは思ってるけど、本当に深いところにいくとしないと思う」と発言。「女は友だちと思って接しているけど、男は少なからず好意を持っていると思っている」と分析し、「女は『いや、別に持っておいていいよ。でも、口にするなよ』って思ってると思う」と告げた。

これにクロちゃんが「ワンチャンあるかなって、確かに思っちゃったりはするよ」と本音を漏らすと、田中はしばらくの間を置いた後、「ほら、下心」と真顔で指摘。共演女性陣が「そういうこと！そういうこと！」と共感する中、「みんなそうで、男はそういう人にしか時間もお金も使わないと思っています」と言い放つと、「でも、女って別に好きじゃなくても2人でご飯にも行けるし、遊びにも行けるんですよ」とも力説し、クロちゃんを「なんか分かんないけど、俺が攻められてるのはおかしくない？ひとこと言っただけじゃん」とたじたじにさせる場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）