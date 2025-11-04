高市政権発足後初となる与野党の論戦です。4日、衆議院本会議で代表質問が行われました。物価高対策や議員定数削減など野党からの追及に高市首相の答弁は…。



10月21日初の女性首相となった高市早苗首相。



就任直後から、この2週間でトランプ大統領、習近平国家主席との首脳会談をはじめ、怒涛の外交日程をこなしてきました。就任後支持率は高水準で推移、株価は市場最高値を更新するなど、高市内閣への期待が高まっています。





そんな中、いよいよ4日から本格的な国会論戦がスタートします。所信表明で最優先で取り組むと表明した「物価高対策」は？また所信表明では語られなかった「政治とカネ」の問題は？衆参共に少数与党で臨む臨時国会。午後から始まった衆院本会議では、立憲民主党の野田代表が代表質問に立ちました。（立憲民主党 野田代表）「旧安倍派幹部を党の要職に登用し、副大臣、政務官人事でも、いわゆる裏金事件で党の処分を受けた旧安倍派の衆参両院議員7人の起用を決めました。政治と金の問題について決着がついたかのごと人事を決められたことは、大変遺憾です」冒頭、野田代表が追及したのは「政治とカネ」の問題です。企業団体献金の規制強化を求めました。（立憲民主党 野田代表）「企業団体献金について、日本維新の会は一番厳しく廃止を訴えていたにもかかわらず、高市総裁の任期中に結論を得ると合意したのは、事実上の先送りにほかなりません。企業団体献金の廃止に向けて公明党と国民民主党が提案している規制強化案について、まずは今国会で実現しましょう」（高市首相）「大切なことは、2度とこのような事態を繰り返さないということです。政治と金の問題には厳しい姿勢で臨み、改正政治資金規正法をはじめ、ルールを徹底的に遵守する自民党を確立する覚悟でございます。この不記載の問題によりまして政治への信頼を損ねることになってしまいましたことにつきましては、自民党総裁として、国民の皆様、そして全国民の代表であられる同僚議員の皆様に心よりおわびを申し上げます」続いて、野田代表は自民党が日本維新の会と合意した「議員定数の削減」について問いただしました。（立憲民主党 野田代表）「定数は、数の力で強引に決める課題ではありません。国勢調査や衆議院議長のもとにある選挙制度に関する協議会での議論などを踏まえ、幅広い合意形成をし、一つの方向性を見出すための議論を重ねていくことが必要です。私は、議員定数削減の方向性には賛成です。ただし、比例区だけ削減ではなく、小選挙区と比例区のバランスを考慮して削減すべきではないでしょうか」（高市首相）「議員定数の削減は、身を切る改革として重要な課題であり、自民党としても全力で取り組んでまいります。その上で、具体的な削減案の策定及びその実現に向けては、できるだけ幅広い賛同を得ることが重要でございます。今後、与党内での検討とともに、各党各会派とも真しな議論を重ねていきたいと考えております」物価高対策では食品の消費税をゼロにする案を提案しました。（立憲民主党 野田代表）「自民党と日本維新の会の連立政権合意書には、飲食料品については、2年間に限り消費税の対象としないことも視野に、法制化につき検討を行うとの記載があります。実施時期も明記されていなければ、視野に検討など、やる気のなさがにじみ出ている一文です。立憲民主党は、食料品消費税ゼロ法案を10月31日に国会に提出し、今国会中の成立を目指していますが、総理、共に実現しませんか」（高市首相）「内閣としては、物価高対策としてすぐに対応できることをまず優先すべきと考えております。その上で、消費税率の引き下げにつきましては、事業者のレジ、システムの改修等に一定の時間がかかる等々の課題にも留意が必要であると考えております」（立憲民主党 野田代表）「2年で2％の物価安定の目標達成をうたった異次元の金融緩和は、10年たっても目標を達成できませんでしたが、近年になっては円安を助長する大きな要因となり、輸入物価の上昇を通じて家計の負担増をもたらしています。総理は、アベノミクスをどのように評価されていますか」（高市首相）「アベノミクスは、デフレでない状況をつくり出し、GDPを高め、雇用を拡大し、企業収益の増加傾向にもつながりました。他方、その後、新型コロナウイルス感染症の影響で雇用状況が悪化したということ、そして、いわゆる第三の矢としての民間投資を促す成長戦略の成果が十分ではなかったことなども踏まえて評価する必要があると私は考えます」このように述べ、これまで主張してきている積極財政のもと所得を増やし強い経済をつくっていくと述べました。また、論戦はトランプ大統領との首脳会談についても。会談では高市総理がトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦すると伝えたということですが、トランプ大統領はその後、核実験の指示をしたと触れました。（立憲民主党 野田代表）「米国が1992年を最後に行っていない爆発を伴う地下化実験を行えば、ロシアや中国に同様の実験に踏み切る口実を与えかねません。総理は、今もトランプ大統領をノーベル平和賞の候補に推薦するつもりですか」（高市首相）「ノーベル平和賞の候補者の推薦につきましては、ノルウェーのノーベル賞委員会が審査資料を少なくとも50年間は開示しないこととしていることを踏まえ、推薦の事実及びこれを前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えます」一方、立憲民主党の城井政調会長代行は、高市首相が掲げる政策の財源に関して追及しました。（立憲民主党 城井 崇 政調会長代行）「社会保障医療改革は、応能負担や全世代型社会保障といった言葉で抽象的に語られています。高市政権は保険料率引き下げをうたっていますが、保険料引き下げの原資は何ですか。実際には、応能負担の拡大や高齢者の定義見直し等により国民の負担が増えるのではないか。高市総理から以上の問いにお答えいただくとともに、社会保障に関わる国民負担の増減の見込みを具体的に示してください」（高市首相）「効率的で質の高い医療の実現などについて迅速に検討を進め、社会保障制度改革を進めていく中で、現役世代の保険料負担を抑えてまいります。少子高齢化の進行などにより社会保障給付費は今後も増加が見込まれますが、様々な改革を進めることを通じて、現役世代の保険料負担をできる限り抑制できるよう議論を進めてまいります」国民負担の増減には言及せず「全世代型社会保障を構築する」と話しました。一方で、高市首相の掲げる「積極財政」に関しては…。（立憲民主党 城井 崇 政調会長代行）「高市総理の言う積極財政と財源の整合性について伺います。責任ある積極財政の財源は何か。裏付けとなる財源は示されていません。数字のない積極財政は希望的観測に過ぎません。政策財源に何を想定していますか」（高市首相）「この内閣におきましては、強い経済を構築するため、責任ある積極財政の考え方のもと、戦略的に財政出動を行います。お尋ねの責任ある積極財政にかかる財源、国債発行、税収増につきましては、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信頼を確保しつつ、経済あっての財政の基本的な考え方のもと、今後、取り組みを進める中で具体化していくものと考えております」これも具体的には示さず。今後、高市首相が財源をどう確保していくのか、その手腕も問われます。